Xbox annuncia due nuovi metodi di controllo per giocare a Xbox Cloud Gaming

Xbox continua ad evolvere il sistema di gioco in streaming sulla propria piattaforma, presentando ora due nuovi sistemi di controllo per poter fruire dei giochi su Xbox Cloud Gaming attraverso TV.
Entrambi i sistemi si trovano ancora in versione "preview", dunque non si tratta di un'implementazione completa e definitiva, ma per poterli usare (purché si abbia una TV compatibile) è sufficiente attivare le "funzionalità in preview" nelle impostazioni, all'interno della sezione dedicata all'account dell'app Xbox sulla TV.
In sostanza, i due metodi consentono di utilizzare il proprio smartphone come controller oppure il nuovo Xbox Nano controller, che vanno dunque ad aggiungersi ai metodi standard, ovvero l'uso dell'Xbox Controller e compatibili.
Smartphone o Nano Controller
Il primo sistema prevede dunque l'uso del proprio smartphone, attraverso Android e iOS e utilizzando alcune smart TV supportate, come alcune di LG, Samsung, Amazon e altri modelli, purché si attivi le funzionalità in preview.
In questo caso, lo smartphone propone alcuni controlli tattili direttamente sul touch screen, corrispondenti a quelli classici che vengono visualizzati utilizzando Xbox Cloud Gaming direttamente da smartphone, ma in questo caso usando il telefono come controller per la TV.
L'altro metodo è decisamente più comodo e prevede l'utilizzo del nuovo Xbox Nano Controller, il modello "ridotto" di controller Xbox appositamente studiato per Xbox Cloud Gaming che abbiamo analizzato nella nostra recensione dedicata e che viene semplicemente introdotto come metodo di controllo ufficiale per lo streaming di Microsoft.
Oltre ad essere particolarmente comodo, il vantaggio di usare Xbox Nano Controller è legato anche alla bassa latenza che questo comporta, in quanto il nuovo dispositivo non si collega attraverso BlueTooth al TV, ma si collega direttamente in W-Fi alla piattaforma Xbox Cloud Gaming, riducendo di molto l'input lag.
Anche in questo caso si tratta ancora di un'implementazione in anteprima, dunque non si tratta ancora della versione definitiva e ci vorrà un po' di tempo perché venga ottimizzata in pieno e funziona inoltre solo su alcune TV compatibili.