Xbox annuncia due nuovi metodi di controllo per giocare a Xbox Cloud Gaming

Entrambi i sistemi si trovano ancora in versione "preview", dunque non si tratta di un'implementazione completa e definitiva, ma per poterli usare (purché si abbia una TV compatibile) è sufficiente attivare le " funzionalità in preview " nelle impostazioni, all'interno della sezione dedicata all'account dell'app Xbox sulla TV.

Smartphone o Nano Controller

Il primo sistema prevede dunque l'uso del proprio smartphone, attraverso Android e iOS e utilizzando alcune smart TV supportate, come alcune di LG, Samsung, Amazon e altri modelli, purché si attivi le funzionalità in preview.

In questo caso, lo smartphone propone alcuni controlli tattili direttamente sul touch screen, corrispondenti a quelli classici che vengono visualizzati utilizzando Xbox Cloud Gaming direttamente da smartphone, ma in questo caso usando il telefono come controller per la TV.

L'altro metodo è decisamente più comodo e prevede l'utilizzo del nuovo Xbox Nano Controller, il modello "ridotto" di controller Xbox appositamente studiato per Xbox Cloud Gaming che abbiamo analizzato nella nostra recensione dedicata e che viene semplicemente introdotto come metodo di controllo ufficiale per lo streaming di Microsoft.

I due nuovi sistemi di controllo per Xbox Cloud Gaming

Oltre ad essere particolarmente comodo, il vantaggio di usare Xbox Nano Controller è legato anche alla bassa latenza che questo comporta, in quanto il nuovo dispositivo non si collega attraverso BlueTooth al TV, ma si collega direttamente in W-Fi alla piattaforma Xbox Cloud Gaming, riducendo di molto l'input lag.

Anche in questo caso si tratta ancora di un'implementazione in anteprima, dunque non si tratta ancora della versione definitiva e ci vorrà un po' di tempo perché venga ottimizzata in pieno e funziona inoltre solo su alcune TV compatibili.