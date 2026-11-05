EA lancia su Steam, GOG e EA app 25 classici per PC, tra cui Road Rash, i Wing Commander e tutti gli Ultima

Il progetto punta a recuperare i giochi della compagnia che hanno avuto un ruolo significativo nella storia dei videogiochi su PC e più in generale, rendendoli nuovamente accessibili senza modificarne l'identità originale. Le edizioni anniversario manterranno infatti le loro caratteristiche, introducendo una serie di interventi tecnici per migliorarne la compatibilità con i computer moderni, ottimizzare i controlli e le prestazioni e semplificarne l'utilizzo sui sistemi attuali .

Electronic Arts ha annunciato il ritorno di 25 videogiochi classici per PC , che saranno ripubblicati su Steam, GOG ed EA app . L'iniziativa comprende le edizioni del 30° anniversario di Road Rash e della serie Wing Commander , affiancate da altre 18 produzioni storiche che arriveranno per la prima volta su Steam. Tra i titoli coinvolti figurano anche alcuni importanti esponenti del catalogo storico di EA, come Ultima , Crusader e Theme Hospital.

Un'iniziativa attesa da tempo

Uno degli aspetti più interessanti dell'iniziativa riguarda il recupero dei materiali audiovisivi originali. Il lavoro di restauro è partito dalla scoperta di un archivio contenente migliaia di supporti fisici, tra cui nastri Betacam, VHS e D1. Attraverso un processo di digitalizzazione, EA è riuscita a recuperare sequenze video in full motion (FMV) considerate ormai perdute, utilizzate originariamente nei sette giochi selezionati per le edizioni anniversario.

Le copertine dei capitoli della serie Ultima montate insieme

Il materiale recuperato è stato successivamente revisionato con attenzione, permettendo di ripristinare oltre 1.500 sequenze cinematografiche. L'idea è quella di avere delle esperienze il più vicino possibile a quelle vissute all'epoca del lancio dei vari titoli.

Le copertine dei Wing Commander montate insieme

Per le edizioni anniversario di Wing Commander, Electronic Arts ha inoltre collaborato con la community di appassionati. Alcuni membri della comunità hanno messo a disposizione le proprie mod, che sono state integrate nelle nuove versioni ufficiali per migliorare l'esperienza di gioco. L'azienda ha voluto riconoscere questo contributo anche attraverso un'iniziativa dedicata: chi possiede già una copia digitale dei giochi Wing Commander su GOG o EA app riceverà gratuitamente l'aggiornamento alla rispettiva edizione anniversario.

Per quanto riguarda i prezzi, le edizioni anniversario di Road Rash e Wing Commander saranno vendute a 9,99 euro ciascuna. Gli altri 18 giochi classici avranno invece un prezzo di 4,99 euro per titolo.

Electronic Arts ha inoltre annunciato una serie di sconti speciali su Steam e GOG, previsti dal 5 al 9 novembre. L'iniziativa rappresenta un'occasione per recuperare produzioni che hanno contribuito a definire diversi generi videoludici, riportando in circolazione anche giochi che, nel corso degli anni, erano diventati meno accessibili. Insomma, la voce circolata nelle scorse settimane è stata confermata, anche se il progetto finale si è dimostrato decisamente più ampio.