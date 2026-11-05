Un documentario racconterà gli ultimi anni di BioWare e la cancellazione di Mass Effect

Come potete immaginare, la produzione ha assunto una piega inattesa. Infatti, le riprese erano iniziate circa due anni fa , ben prima che Electronic Arts annunciasse la chiusura di BioWare lo scorso mese . Le telecamere hanno così continuato a seguire gli sviluppi della situazione, documentando anche gli ultimi giorni dello studio e l'impatto che la notizia ha avuto sull'industria e sulla comunità di appassionati.

Il documentario è stato commissionato dall'emittente canadese Super Channel e inizialmente era nato con l'obiettivo di ripercorrere la crescita di BioWare , fondata nel 1995 dai medici Ray Muzyka, Greg Zeschuk e Augustine Yip. Nel corso degli anni, lo studio di Edmonton è diventato una delle realtà più importanti dell'industria grazie a serie come Baldur's Gate, Star Wars: Knights of the Old Republic, Dragon Age e Mass Effect, superando complessivamente i 100 milioni di copie vendute.

La straordinaria ascesa e la recente caduta di BioWare diventeranno presto il soggetto di un documentario dedicato a uno degli studi più influenti nella storia dei videogiochi di ruolo. Intitolato Massive Effect: The BioWare Story , il film racconterà oltre trent'anni di successi, dai primi passi della software house canadese fino agli eventi che ne hanno segnato la chiusura e la cancellazione del nuovo Mass Effect.

Altri dettagli sul documentario

Il film potrà contare sulla partecipazione di numerose figure chiave della storia di BioWare. Oltre ai fondatori Ray Muzyka, Greg Zeschuk e Augustine Yip, compariranno Douglas Reilly, vicepresidente di Lucasfilm Games, l'ex CEO di Electronic Arts John Riccitiello, Casey Hudson, director di Star Wars: Knights of the Old Republic e della trilogia originale di Mass Effect, Geoff Keighley, creatore dei The Game Awards, e Victor Lucas, fondatore di The Electric Playground. Spazio anche ad alcuni degli sviluppatori che hanno contribuito ai maggiori successi dello studio, tra cui Mark Darrah, David Gaider, Drew Karpyshyn, Aaryn Flynn, Mac Walters, Trent Oster, James Ohlen e Caroline Livingstone. Nel documentario sarà presente inoltre Jennifer Hale, storica interprete della versione femminile del comandante Shepard.

Il poster di Massive Effect

In una dichiarazione congiunta, Ray Muzyka e Greg Zeschuk hanno accolto con favore il progetto: "BioWare non è mai stata soltanto un logo o un edificio. Era fatta delle storie portate in vita dai nostri team di sviluppo e dai fan che hanno difeso quei mondi, sostenendoli e tramandandoli nel tempo". I due fondatori hanno inoltre sottolineato come il documentario rappresenti un omaggio alle persone che hanno contribuito a rendere possibile il successo dello studio.

Anche Akash Sherman, sceneggiatore e regista del documentario, ha commentato l'iniziativa spiegando che i fondatori di BioWare sono stati per lui dei veri e propri "eroi della città natale". Secondo Sherman, la loro epoca d'oro ha ispirato un'intera generazione di giocatori e sviluppatori, mentre la recente chiusura dello studio ha trasformato il progetto in "un profondo saluto d'addio".

Gli autori del documentario hanno inoltre aperto un sito ufficiale attraverso il quale i giocatori possono condividere fotografie, video, cosplay e ricordi legati ai titoli BioWare, con la possibilità che questo materiale venga incluso nella pellicola. Al momento l'uscita di Massive Effect: The BioWare Story è prevista nel corso del 2027, dopo un passaggio nei principali festival cinematografici internazionali.