Le copie pirata di GTA 6 sono inevitabili per il CEO di Take-Two, che è pronto a schierare gli avvocati

"Ho lavorato in ogni settore dell'intrattenimento; quando ero nell'industria cinematografica, calcolavamo una percentuale (della pirateria) che oscillava tra il 10% e il 20% in un dato momento", spiega. "Per quanto riguarda l'industria discografica - settore in cui ho operato dal 1994 al 2000 - direi che, verso la metà degli anni 2000, l'80% del mercato era costituito da materiale piratato; oggi, fortunatamente, quella percentuale è tornata a scendere notevolmente".

Intervenendo durante un'intervista al WSJ Tech, il dirigente ha spiegato che la pirateria rappresenta una realtà con cui l'intera industria dell'intrattenimento convive da decenni. "La pirateria è un dato di fatto", ha dichiarato Zelnick, ricordando le sue precedenti esperienze nel settore cinematografico e musicale.

Con un lancio destinato a infrangere record su record, GTA 6 sarà inevitabilmente uno dei videogiochi più presi di mira dai pirati informatici. Strauss Zelnick, il CEO di Take-Two Interactive, ne è pienamente consapevole e non sembra nutrire particolari illusioni sulla possibilità di eliminare completamente il fenomeno. Ma questo non significa che la compagnia non prenderà delle contromisure contro le copie pirata .

Take-Two reagirà sia sul piano tecnico che quello legale

Questo non significa però che la compagnia sottovaluti il problema. Zelnick ha ammesso di essere preoccupato, così come lo è per molti altri aspetti del business videoludico, ma ritiene che le complessità tecniche delle piattaforme moderne e le dimensioni sempre più elevate dei giochi e degli aggiornamenti post-lancio contribuiscano già di per sé a limitare la diffusione delle copie illegali.

Il dirigente ha comunque chiarito che Take-Two è pronta a intervenire qualora la situazione dovesse peggiorare: "Non è qualcosa che non abbia mai rappresentato un problema. E se dovesse diventarlo, lo affronteremo come fanno tutte le altre aziende: attraverso il lavoro legale e quello tecnico. Dovremo fare entrambe le cose".

Le parole di Zelnick non sorprendono più di tanto, considerando che in passato Take-Two ha dimostrato di adottare una linea particolarmente aggressiva nella tutela delle proprie proprietà intellettuali. L'azienda è infatti intervenuta più volte contro progetti non autorizzati legati all'universo di Grand Theft Auto, comprese alcune iniziative della community.

Con GTA 6 destinato a essere uno dei più grandi lanci nella storia dell'industria videoludica, è probabile che la battaglia contro la pirateria torni presto al centro dell'attenzione. Per Take-Two, però, sembra trattarsi di una sfida prevista e già messa in conto, anche visti i recenti progressi nei jailbreak di PS5, che Sony sta cercando di arginare a suon di aggiornamenti del sistema operativo.