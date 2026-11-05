Le immagini di lancio di GTA 6 sono spettacolari

Rockstar Games ha pubblicato una ricchissima galleria di lancio per GTA 6 , composta da 40 nuove immagini che mostrano personaggi e ambientazioni, in previsione del lancio del 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X e S. Il trailer di lancio è già disponibile da qualche giorno , per chi volesse anche un video a tema.

I peli delle braccia

Come detto, il livello di dettaglio delle immagini è davvero enorme. Ad esempio, in uno scatto possiamo vedere Jason alla guida di un auto con i peli delle braccia in rilievo e perfettamente illuminati.

In un'altra immagine possiamo vedere una discoteca illuminata alla perfezione con dentro centinaia di persone che ballano e parlano.

Un altro scatto mostra il panorama di uno dei moli della città, sullo sfondo lo skyline dei suoi grattacieli. Sembra quasi una fotografia.

In generale, i soggetti delle immagini sono molto vari. Non mancano naturalmente scene con Jason e Lucia, i protagonisti del gioco, ripresi in diversi momenti della loro vita, criminale e non. Presenti anche vari personaggi secondari, di cui nn sappiamo moltissismo ma che spesso sfoggiano degli splendidi tatuaggi.

Protagonisti anche i veicoli, tra auto moto e barche. C'è anche tanta carne esposta, per rispondere a chi si chiedeva se GTA 6 si sarebbe censurato da questo punto di vista.

Per il resto vi ricordiamo che all'uscita di GTA 6 manca davvero pochissimo e che avrete bisogno di tanto spazio libero sul vostro SSD per poterci giocare. Stando ad alcune stime, considerate molto attendibili, il gioco avrebbe già venduto quasi 8 milioni di copie, pur essendo ancora in preordine. In tanti stanno aspettando di avere numi sul prossimo GTA Online, ma potranno smorzare presto l'attesa giocando la nuova storia per giocatori solitari.