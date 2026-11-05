GeForce NOW accoglie 24 nuovi giochi a novembre: c'è anche Hogwarts Legacy con DLSS 5

GeForce NOW si prepara ad accogliere ben 24 nuovi giochi nel corso di novembre, otto dei quali sono già disponibili da questa settimana. Tra le novità troviamo Hogwarts Legacy, che riceve un aggiornamento con NVIDIA DLSS 5 e tecnologia 3D-Guided Neural Rendering. Debutta inoltre World of Warcraft: Forever, che offre una ricompensa speciale agli utenti che accederanno durante la settimana di lancio. Scopriamo quindi tutti i giochi in arrivo e le altre novità del mese.