GeForce NOW accoglie 24 nuovi giochi a novembre: c'è anche Hogwarts Legacy con DLSS 5

GeForce NOW si prepara ad accogliere ben 24 nuovi giochi nel corso di novembre, otto dei quali sono già disponibili da questa settimana. Tra le novità troviamo Hogwarts Legacy, che riceve un aggiornamento con NVIDIA DLSS 5 e tecnologia 3D-Guided Neural Rendering. Debutta inoltre World of Warcraft: Forever, che offre una ricompensa speciale agli utenti che accederanno durante la settimana di lancio. Scopriamo quindi tutti i giochi in arrivo e le altre novità del mese.
I giochi GFN di questa settimana
Partiamo dai titoli che potrete già giocare questa settimana. Si tratta precisamente di otto giochi, ovvero:
- World of Warcraft: Forever (nuova uscita su Battle.net, 4 novembre)
- County of Fortune (nuova uscita su Steam, 5 novembre)
- CURE - A Hospital Simulator (Steam)
- Leaf it Alone (Steam)
- Planet Zoo 2 (Epic Games Store)
- Probably Stolen - Cyberpunk Shopkeeper Sim (Steam)
- RuneScape: Dragonwilds (Epic Games Store)
- SpiritVale (Steam)
Come anticipato, gli utenti che accederanno a World of Warcraft: Forever, durante la settimana di lancio, potranno riscattare una ricompensa speciale, disponibile fino all'11 novembre 2026 o fino a esaurimento scorte. Gli abbonati Premium, invece, potranno personalizzare ulteriormente la propria esperienza grazie al supporto di circa 100 tra gli add-on più popolari disponibili su CurseForge.
I giochi GeForce Now di novembre 2026
Di seguito trovate invece tutti i giochi disponibili nel corso di novembre:
- Ashes of the Singularity II (nuova uscita su Steam, 10 novembre)
- Cyberpunk 2077 (nuova uscita su Battle.net, 10 novembre, e Xbox, supporta Xbox Play Anywhere)
- Warhammer Survivors (nuova uscita su Steam e Xbox, disponibile su Game Pass, 10 novembre)
- Main Sequence (nuova uscita su Steam, 12 novembre)
- Volvy's Adventure: Reslimed (nuova uscita su Steam, 19 novembre)
- Appulse (nuova uscita su Steam, 26 novembre)
- Baldur's Gate 3 (Xbox, supporta Xbox Play Anywhere)
- Deadly Days: Roadtrip (Steam)
- Gone Fishing (Steam)
- Graveyard Keeper (Steam)
- Graveyard Keeper 2 (Epic Games Store e GOG)
- Quasimorph (Steam)
- Tape to Tape (Steam)
- The Spell Brigade (Steam)
- Village in the Shade (Steam)
- World of Tanks: Blitz (Wargaming)
Tra le altre novità del mese troviamo anche due contenuti firmati Ubisoft: Tom Clancy's The Division 2: Echoes of Central Park e Anno 117: Pax Romana - Dawn of the Delta. GeForce NOW gestirà automaticamente il download e l'installazione degli aggiornamenti necessari, permettendo agli utenti di accedere ai nuovi contenuti senza ulteriori attese.
La selezione di novembre propone diversi titoli interessanti, a partire da Cyberpunk 2077 e Baldur's Gate 3, due titoli molto apprezzati nei rispettivi generi. Si tratta inoltre di un'ottima occasione per scoprire anche gli altri giochi in arrivo, spaziando tra esperienze e stili differenti.
Per giocare non dovrete fare altro che avviare il titolo desiderato tramite GeForce NOW e iniziare subito la partita. Il servizio permette infatti di accedere ai giochi in streaming, senza dover necessariamente disporre di un PC particolarmente potente.