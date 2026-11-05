Chivalware sembra uno di quei videogiochi che si tende a liquidare con un'occhiata: grafica da Game Boy Advance , presentazione spartana e nessuna particolare ambizione estetica. Tutto lascia pensare a un passatempo destinato a esaurire il proprio fascino nell'arco di una serata. Eppure, dopo quasi venti ore trascorse in sua compagnia, possiamo affermare che questa prima impressione è decisamente ingannevole.

Confessiamo che, durante le prime partite, questo sistema ci ha procurato una certa confusione , soprattutto quando ci siamo accorti che effettuare una nuova "combo" può scaricare un'arma già carica. Si tratta però di una precisa logica interna al gameplay, che impone di distinguere le operazioni finalizzate alla ricarica da quelle necessarie a riorganizzare la plancia, accettando eventualmente di sacrificare qualche munizione per preparare una raffica di colpi più efficace.

Chivalware trova invece un equilibrio convincente fra riflessi e ragionamento , lasciando al giocatore il tempo necessario per elaborare una strategia, senza concedergli troppe distrazioni. A rendere gli scontri particolarmente interessanti contribuisce un arsenale sorprendentemente vario , che spazia dalle armi a corto, medio e lungo raggio a quelle esplosive, passando per attacchi passivi capaci di infliggere avvelenamento, congelamento e altri effetti.

La formula di Chivalware nasce dall'incontro fra tre meccaniche distinte : la struttura roguelite, le combinazioni dei classici match-3 e il sistema di combattimento su griglia in stile Mega Man Battle Network . Una commistione che sulla carta potrebbe sembrare azzardata, ma che Regal Pigeon è riuscito ad amalgamare con innegabile intelligenza.

È proprio la soddisfazione derivante da queste combinazioni e dalla possibilità di sperimentarne di nuove che ci ha portato a ridimensionare rapidamente la sensazione di difficoltà quasi eccessiva avvertita durante le prime partite. Il titolo richiede una certa dose di pazienza e dedizione, che nel nostro caso è stata ampiamente ripagata.

Il risultato è un'esperienza che richiede attenzione, rapidità e una discreta capacità di pianificazione , con la difficoltà aggiuntiva di dover gestire ogni decisione nel bel mezzo dell'azione. Una volta assimilate queste regole, Chivalware rivela notevoli possibilità di personalizzazione, che contribuiscono a rendere la sfida progressivamente più appagante. Nel corso dell'avventura possiamo infatti ottenere diversi floppy disk, che fungono da armi, acquistandoli nei negozi oppure recuperandoli dopo aver sconfitto i nemici, secondo una formula ben nota agli appassionati di roguelite.

La suddivisione delle armi in tre colori, peraltro, non riguarda esclusivamente la componente match-3: numerosi avversari, soprattutto quelli più avanzati, dispongono infatti di scudi colorati che li rendono immuni agli attacchi della medesima categoria. È qui che Chivalware comincia a mostrare il proprio autentico potenziale ludico, costringendoci a scegliere di volta in volta l'armamento più adatto per aggirare le difese nemiche, mentre spruzzi di lava, veleno e altre insidie ci obbligano a riposizionarci continuamente.

Una soluzione che incoraggia a migliorare le proprie prestazioni, senza tuttavia alterare il livello della sfida. Particolarmente importante è la possibilità di ottenere nuovi chip passivi , capaci di conferire abilità e potenziamenti assortiti, insieme a un numero sempre crescente di armi con cui sperimentare ulteriori combinazioni. Anche a fronte di cocenti sconfitte abbiamo continuato a sperimentare: il divertimento nella costruzione di varie "build" è uno dei fiori all'occhiello della produzione.

L'arsenale è già piuttosto corposo nelle prime ore, ma la continua disponibilità di nuovi strumenti rappresenta uno degli incentivi principali a proseguire: la fatidica "ultima partita" è sempre dietro l'angolo con Chivalware. È proprio questa progressiva espansione delle possibilità strategiche, più che il semplice incremento della potenza del protagonista, a rendere le partite successive altrettanto stimolanti.

La tecnica al servizio della giocabilità

Il character design non brilla certo per originalità e l'impostazione generale risulta piuttosto derivativa, ma l'interfaccia è pulita, funzionale e accompagnata da una grafica estremamente semplice, che garantisce un'esperienza leggibile e priva di rallentamenti. Apprezzabile anche la possibilità di modificare i colori associati alle armi e di assistere a occasionali cambiamenti della tavolozza cromatica, quasi fossero differenti filtri applicati allo schermo di un vecchio Game Boy Advance.



La palette di colori è sempre gradevole

Peccato per l'assenza della lingua italiana, che avrebbe facilitato la consultazione delle numerose descrizioni degli oggetti, sebbene l'inglese utilizzato non sia particolarmente complesso. Considerando tuttavia la quantità dei contenuti, la buona longevità e soprattutto il prezzo assai popolare, il rapporto fra qualità dell'esperienza e investimento richiesto rimane decisamente favorevole, specialmente per gli appassionati di roguelite strategici e per chi ha amato le varie incarnazioni di Mega Man Battle Network.