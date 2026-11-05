World of Warcraft: Forever, lancio senza problemi, con code brevi e server stabili

Insomma, la notizia è che un gioco di Blizzard è stato lanciato senza problemi , il che è tutto dire.

Il lancio di World of Warcraft: Forever , avvenuto nella notte tra il 4 e il 5 novembre, sta facendo parlare di sé perché... non ha avuto problemi. I giocatori che si sono collegati nelle prime ore erano pronti ad affrontare lunghe code di accesso, disconnessioni improvvise e rallentamenti dei server, problemi che hanno accompagnato molti lanci di Blizzard (e non solo). Questa volta, invece, l'esperienza è stata generalmente positiva, almeno secondo le testimonianze raccolte nelle prime ore.

Tutto bene

Eurogamer riferisce di aver riscontrato, per quanto riguarda i server europei, code brevi e in costante movimento nella fascia compresa tra le 23:00 e le 3:50. Anche altrove non sono stati segnalati intoppi di sorta. In realtà, qualche difficoltà iniziale si è comunque verificata: alcuni utenti che hanno tentato di collegarsi immediatamente all'apertura dei server hanno trovato i pulsanti di selezione dei reami non funzionanti. Uscire e rientrare nella coda, tuttavia, è stato sufficiente per risolvere rapidamente il problema, che è risultato essere poca cosa.

Alcuni personaggi di World of Warcraft Forever

Una volta effettuato l'accesso, i rallentamenti sono stati sporadici e limitati a qualche abilità che non veniva eseguita correttamente. Non si sono invece verificate disconnessioni. Ossia, qualcuna ci sarà stata, ma siamo sempre nell'ambito del tollerabile, visto che non è diventata oggetto di polemiche online e non ci sono testimonianze di massa in merito.

Anche gli sviluppatori hanno riconosciuto il buon andamento delle operazioni. Holly Longdale, produttrice esecutiva del gioco, ha commentato su X: "A rischio di portare sfortuna, finora sta andando abbastanza bene, il che è già incredibile di per sé. Il team si è preparato molto dopo il caos della beta. Questo lancio è stato ancora più folle di quanto immaginassimo, ma fortunatamente la squadra aveva predisposto piani e soluzioni alternative. Sono incredibili, secondo me".

Josh Greenfield, senior game designer, ha invece segnalato alcuni inconvenienti di poco conto. In particolare, il sistema dei megaserver, che suddivide i giocatori in diversi shard, ha generato alcune zone con una popolazione inferiore alle aspettative. Anche le imbarcazioni e gli zeppelin utilizzati per gli spostamenti hanno presentato problemi, costringendo Blizzard a introdurre temporaneamente dei portali alternativi. Evidentemente era già stata considerata l'eventualità di utilizzarli in corsa.