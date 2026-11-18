World of Warcraft: Forever continua ad attirare un numero impressionante di giocatori, tanto da aver raggiunto un traguardo che Blizzard non registrava da circa 15 anni. A confermarlo è stata la stessa compagnia, che ha condiviso alcuni dati relativi alla partecipazione della community. Si tratta di un risultato significativo, che conferma l'ottimo riscontro ottenuto dal gioco.
Un ottimo successo
A condividere i dati è stata Holly Longdale, produttrice esecutiva e vicepresidente di World of Warcraft, attraverso un post su X in cui ha celebrato il traguardo. I personaggi registrati hanno infatti superato i 15 milioni, un risultato particolarmente significativo per il franchise. La responsabile non ha nascosto il suo entusiasmo: "Ecco un altro dato interessante per voi. WoW: Forever conta più giocatori settimanali di quanti ne abbiamo mai visti in World of Warcraft negli ultimi 15 anni. Grazie a tutti per esservi uniti a noi ad Azeroth", ha scritto.
Nel post è possibile consultare le statistiche nel dettaglio. I personaggi registrati sono esattamente 15.160.147, mentre le missioni completate dagli utenti hanno raggiunto quota 1.480.343.357, praticamente un miliardo e mezzo. Impressionante anche il numero di nemici sconfitti, che supera i 9,7 miliardi, arrivando precisamente a 9.786.925.806.
Non mancano altri dati interessanti: le gilde attualmente attive sono ben 140.764, quindi c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Sul fronte PvP, invece, sono state registrate circa 29 milioni di uccisioni, una cifra destinata probabilmente a crescere ulteriormente con il passare del tempo. Si tratta insomma di numeri decisamente significativi, che testimoniano il coinvolgimento e l'entusiasmo della community nei confronti di World of Warcraft: Forever.
Un ritorno alle origini
Il successo del gioco potrebbe essere legato alla capacità di riproporre gli elementi che hanno reso celebre l'MMORPG, arricchendoli con un'esperienza ancora più coinvolgente. Le dinamiche tipiche del genere, come la possibilità di unirsi a una gilda, collaborare con altri giocatori e affrontare insieme nuove sfide, contribuiscono a mantenere vivo il mondo di gioco. A tutto questo si aggiunge una forte componente nostalgica, che può conquistare sia gli appassionati di MMORPG sia i veterani della serie.
Nel frattempo, Blizzard è già intervenuta per affrontare alcuni problemi legati al sovraffollamento e allo squilibrio tra le fazioni in determinate aree, con l'obiettivo di rendere l'esperienza più equilibrata e piacevole. La compagnia ha inoltre intenzione di rendere alcuni raid meno punitivi, riducendo il peso degli errori individuali e le conseguenti sconfitte.