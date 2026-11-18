World of Warcraft: Forever continua ad attirare un numero impressionante di giocatori, tanto da aver raggiunto un traguardo che Blizzard non registrava da circa 15 anni. A confermarlo è stata la stessa compagnia, che ha condiviso alcuni dati relativi alla partecipazione della community. Si tratta di un risultato significativo, che conferma l'ottimo riscontro ottenuto dal gioco.

Un ottimo successo

A condividere i dati è stata Holly Longdale, produttrice esecutiva e vicepresidente di World of Warcraft, attraverso un post su X in cui ha celebrato il traguardo. I personaggi registrati hanno infatti superato i 15 milioni, un risultato particolarmente significativo per il franchise. La responsabile non ha nascosto il suo entusiasmo: "Ecco un altro dato interessante per voi. WoW: Forever conta più giocatori settimanali di quanti ne abbiamo mai visti in World of Warcraft negli ultimi 15 anni. Grazie a tutti per esservi uniti a noi ad Azeroth", ha scritto.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Nel post è possibile consultare le statistiche nel dettaglio. I personaggi registrati sono esattamente 15.160.147, mentre le missioni completate dagli utenti hanno raggiunto quota 1.480.343.357, praticamente un miliardo e mezzo. Impressionante anche il numero di nemici sconfitti, che supera i 9,7 miliardi, arrivando precisamente a 9.786.925.806.

Non mancano altri dati interessanti: le gilde attualmente attive sono ben 140.764, quindi c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Sul fronte PvP, invece, sono state registrate circa 29 milioni di uccisioni, una cifra destinata probabilmente a crescere ulteriormente con il passare del tempo. Si tratta insomma di numeri decisamente significativi, che testimoniano il coinvolgimento e l'entusiasmo della community nei confronti di World of Warcraft: Forever.