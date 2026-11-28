Nelle ultime settimane Blizzard ha introdotto diverse correzioni e migliorie a World of Warcraft: Forever , con l'obiettivo di rendere l'esperienza di gioco più equilibrata. Alcuni giocatori, tuttavia, avevano trasformato Alterac Valley , la modalità PvP da 40 partecipanti, in una semplice attività di farming, ignorando gli obiettivi del campo di battaglia. Per contrastare questa tendenza, il team ha introdotto una serie di modifiche volte a incentivare gli utenti a conquistare gli obiettivi , anziché limitarsi a eliminare il generale della fazione avversaria.

Blizzard interviene sul PvP

L'obiettivo del team è catturare lo spirito del gioco originale, introducendo al tempo stesso alcune novità per offrire un modo diverso di vivere l'MMO, come nuovi bottini e set di armature inediti. Blizzard, in particolare, vuole evitare che i giocatori ricadano nelle solite routine. Il team ha infatti notato che, in Alterac Valley, molti utenti tendevano a completare il campo di battaglia limitandosi a raggiungere e uccidere rapidamente il generale della fazione avversaria, senza preoccuparsi di conquistare gli altri obiettivi.

"Abbiamo notato che i giocatori di Alterac Valley spesso completavano il campo di battaglia senza conquistare gli obiettivi, quindi abbiamo apportato alcune modifiche per incentivare i giocatori a concentrarsi sugli obiettivi piuttosto che affrettarsi a uccidere il generale della fazione nemica", ha scritto Kaivax, community manager.

Per contrastare questa tendenza, la patch ha reso molto più difficile ricorrere alla cosiddetta strategia zerg, che consisteva nel tentare di concludere la partita nel minor tempo possibile, puntando direttamente al generale nemico. Blizzard ha infatti potenziato gli NPC difensori che ne ostacolavano il raggiungimento, rendendo più complicato superare le loro linee. Inoltre, parte della reputazione e dell'onore precedentemente ottenuti uccidendo i generali è stata ridistribuita tra gli altri obiettivi, così da incentivare i giocatori a conquistarli.

In questo modo, il team vuole scoraggiare chi ripeteva sistematicamente la stessa strategia soltanto per accumulare ricompense nel minor tempo possibile, un approccio che rischiava di snaturare l'esperienza di gioco. In definitiva, Blizzard punta a premiare la partecipazione attiva e l'impegno dei giocatori, anziché lasciare che semplici strategie di farming permettano di completare il campo di battaglia senza prendere realmente parte agli scontri.