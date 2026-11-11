Blizzard vuole aumentare l'oro in WoW: Forever, ma esclude il ritorno di una funzione storica

World of Warcraft: Forever sta ottenendo ottimi riscontri e Blizzard continua a dimostrarsi attenta ai feedback della community. Di recente, il team è intervenuto per correggere alcuni problemi legati al sovraffollamento di determinate aree, riducendo il numero di giocatori presenti. Ora l'attenzione si sposta sulle ricompense delle missioni , che diventeranno più generose in termini di oro. C'è però una novità che non farà piacere a tutti: una storica funzionalità del gioco non tornerà.

Più oro dalle missioni, ma senza conversione

A notare questa assenza sono stati gli stessi giocatori, soprattutto i veterani che nel WoW originale sfruttavano la conversione dell'esperienza in oro per accumulare denaro più rapidamente. Blizzard, infatti, ha intenzione di rendere le missioni più remunerative, ma senza reintrodurre questa meccanica. Ma come funzionava esattamente? Una volta raggiunto il livello massimo, i giocatori ricevevano oro al posto dei punti esperienza normalmente ottenuti. Si trattava di un sistema che permetteva di accumulare denaro in maniera più semplice e immediata. Il suo ritorno, tuttavia, avrebbe potuto incentivare comportamenti poco in linea con l'esperienza che Blizzard vuole offrire.

I giocatori avrebbero infatti potuto conservare deliberatamente un registro pieno di missioni già completate, aspettando di raggiungere il livello 60 prima di consegnarle e massimizzare così i propri guadagni. Una strategia che, secondo il team, avrebbe finito per penalizzare la normale progressione, spingendo gli utenti a dedicarsi esclusivamente all'eliminazione delle creature per accumulare esperienza, anziché completare le missioni durante la salita di livello.

Blizzard punta a offrire missioni più generose in termini di oro

"Abbiamo mantenuto quella funzionalità in Classic Era nel 2019, ma abbiamo deciso che per WoW: Forever avremmo rimosso la conversione da XP a oro, poiché incentivava i giocatori a conservare un registro delle missioni pieno di missioni completate da consegnare dopo aver raggiunto il livello 60 per ottenere il massimo guadagno in oro", ha spiegato il responsabile della community Randy "Kaivax" Jordan.

"In quelle condizioni, il modo ottimale per i giocatori di raggiungere il livello 60 era semplicemente quello di macinare creature per guadagnare XP senza consegnare alcuna missione, il che non è un approccio di gioco che vogliamo mantenere in WoW: Forever." La nuova patch introdurrà ricompense in oro per la maggior parte delle missioni dal livello 48 o superiore.

"Questa modifica allinea le missioni di alto livello al resto delle missioni in WoW: Forever, con l'obiettivo di dare ai giocatori un buon motivo per completarle mentre salgono di livello fino al 60 e oltre", ha detto Blizzard.

"Le missioni che non sono state interessate da questa modifica includono quelle che già ricompensano con oggetti di valore, le missioni ripetibili e quelle che non offrono ricompense significative perché sono veloci, facili o banali da completare."