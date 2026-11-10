World of Warcraft: Forever è troppo affollato, Blizzard interviene nelle zone più congestionate

Il successo di World of Warcraft: Forever ha portato con sé anche qualche effetto collaterale. L'elevato numero di giocatori collegati contemporaneamente ha infatti provocato un forte sovraffollamento in alcune zone di gioco, dando vita a numerose discussioni nella community. Blizzard è consapevole del problema e ha deciso di intervenire, riducendo la popolazione nelle aree più congestionate , in particolare quelle caratterizzate da regole PvP.

L'obiettivo è quindi quello di garantire un'esperienza più equilibrata e piacevole per tutti i giocatori, evitando che il sovraffollamento comprometta le attività e la normale progressione.

Anche Blizzard ha pubblicato un post per confermare le modifiche introdotte, spiegando di aver ridotto il "numero di giocatori in varie zone in cui si registrava un notevole affollamento". La compagnia ha inoltre precisato che continuerà a monitorare la situazione nelle diverse aree di gioco, intervenendo con ulteriori modifiche qualora fosse necessario.

Ha inoltre spiegato che gli sviluppatori sono già al lavoro per risolvere il problema , intervenendo direttamente sulle zone maggiormente colpite dal sovraffollamento. "Oggi abbiamo ridotto la popolazione nelle zone più colpite , in particolare in quelle con regole PvP".

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A intervenire sulla questione è stato Clay Stone , responsabile associato della produzione, che attraverso un post su X ha illustrato i cambiamenti introdotti per cercare di risolvere il problema. Prima di tutto, ha ammesso il problema: "Alcune zone erano diventate troppo affollate in WoW Forever. Per quanto sia divertente vedere una marea di giocatori ovunque, in alcune aree si registrava una congestione significativa ".

Un'esperienza frustrante per i giocatori

La situazione era stata descritta da alcuni giocatori come un vero e proprio "massacro continuo per l'Alleanza", con un'esperienza di gioco diventata particolarmente frustrante. Stando alle segnalazioni, persino il completamento di alcune missioni era diventato estremamente difficile, se non impossibile. Il malcontento era aumentato soprattutto perché Blizzard aveva precedentemente promesso un server PvP caratterizzato da un maggiore equilibrio tra le fazioni.

Resta quindi da vedere se le modifiche introdotte saranno sufficienti a risolvere il problema e a garantire un'esperienza più bilanciata. Nel frattempo, la community continua a confrontarsi anche su altre questioni, tra cui le divergenze tra i veterani della versione Classic e i giocatori abituati all'edizione Retail. Una parte dell'utenza ha infatti chiesto alcuni cambiamenti per rendere determinate attività meno impegnative. Voi che ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.