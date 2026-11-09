Cucina Stellata è un successo: gli sviluppatori annunciano un nuovo capitolo

Il successo di Cucina Stellata ha sorpreso per primi i suoi stessi autori. A distanza di circa tre settimane dal lancio, il gioco horror sviluppato da Filthy Eden e CRITICAL REFLEX ha superato la soglia dei centomila giocatori , un traguardo che i due studi hanno voluto celebrare con un messaggio di ringraziamento rivolto alla community.

Il fiero pasto

Nel testo, il team ammette di non aver previsto che un titolo così particolare potesse attirare un pubblico tanto ampio. Giorno dopo giorno, raccontano, il numero di giocatori è continuato a crescere, e definirsi meravigliati sarebbe stato quasi riduttivo. Da qui il ringraziamento rivolto a tutti i centomila "commensali", per restare nel lessico gastronomico che accompagna l'intera comunicazione, a partire dal modo in cui gli sviluppatori definiscono la loro opera: un "manicaretto dell'orrore".

L'immagine che celebra i 100.000 giocatori

Accanto ai numeri di giocatori, gli autori sottolineano il valore del riscontro del pubblico. Su Steam le recensioni sono ormai circa mille e la stragrande maggioranza è positiva. Gli studi ringraziano anche chi ha scelto di segnalare dei difetti, perché ogni commento, spiegano, sarà prezioso per impostare al meglio i progetti futuri.

Il messaggio si chiude con uno sguardo in avanti. Pur trattando temi decisamente macabri, Cucina Stellata sembra avere, nelle parole del team, un futuro a dir poco roseo. Filthy Eden e CRITICAL REFLEX annunciano infatti di essere già al lavoro su un nuovo capitolo, nel quale i giocatori potranno scoprire ulteriori dettagli sulla storia principale. Non vengono forniti tempi di uscita né altre informazioni: per ora, gli autori si limitano a invitare la community a continuare a godersi il banchetto e a restare "affamata" di notizie future.