Pikmin 4 - Switch 2 Edition: abbiamo giocato l'Accademia Dandori, vale la pena l'upgrade?

Per chi non ha mai giocato Pikmin 4 è la versione migliore, per chi l'ha già finito il discorso cambia: l'abbiamo giocato su Switch 2 per capire dove sta il confine.

Pikmin 4 - Nintendo Switch 2 Edition + Accademia Dandori arriverà in esclusiva per Nintendo Switch 2 il 12 novembre: rispetto agli standard della collana (intendiamo quella delle Switch 2 Edition), propone diverse anomalie. La prima delle quali, voleste testare l'upgrade, è la presenza di una demo sull'eShop Nintendo. Per chi non conoscesse l'identità delle "Switch 2 Edition", ricordiamo che sono degli aggiornamenti di giochi Switch 1, tali da gustarseli al meglio su Switch 2. Abitualmente contengono, oltre ai miglioramenti grafici, anche update contenutistici - ivi compreso Pikmin 4, con l'Accademia Dandori, di cui parleremo tra poco. Per chi possiede già l'originale per Switch 1, l'upgrade costa 9,99 euro; per l'intero pacchetto, quindi gioco digitale e aggiornamento, il prezzo è di 69,99 euro. Se non conoscete il titolo, Pikmin 4 è un atipico strategico in tempo reale, ma ne abbiamo parlato più approfonditamente nella nostra recensione. In sintesi, Pikmin 4 è uscito nel 2023, a più di dieci anni di distanza dal precedente episodio principale, ed è di gran lunga il capitolo più corposo della serie, quello con più missioni e cose da fare. Al contempo, è anche il più "ludicizzato": propone un ritmo serrato, sacrificando la vocazione pastorale della saga. Antepone il gameplay all'atmosfera, anche a causa di Occin, il "cane" che permette (tra le altre cose) di trasferire in massa i pikmin da una locazione all'altra, introdotto proprio in questa iterazione. Il cane Occin, la grande novità di Pikmin 4. L'immagine è dell'edizione Switch In base a ciò che cercate in Pikmin, il quarto episodio può essere considerato il migliore della serie e, allo stesso tempo, il meno poetico. Resta un grande gioco, la cui identità ha consentito alla saga di superare per la prima volta i tre milioni di copie, di cui quasi due piazzati nel solo Giappone, dove ha ottenuto un grande aumento di popolarità. Un successo sempre anelato da Shigeru Miyamoto, che è estremamente affezionato a questa saga, per la quale si espone - eventualità ormai rara - sempre in prima persona.

Risoluzione e framerate Abbiamo scritto che, rispetto ad altre Switch 2 Edition, quella di Pikmin 4 ha diverse anomalie. La prima non è certamente positiva: nonostante l'upgrade, il gioco continua ad andare a 30fps. Pikmin 4 - Nintendo Switch 2 Edition + Accademia Dandori va a 30fps. L'immagine è della versione Switch Questa scelta sembra dovuta al fatto che certe meccaniche del gameplay sarebbero strettamente interconnesse proprio al framerate: aumentandolo, subirebbero delle alterazioni profonde, che chiamare bug sarebbe riduttivo. Nonostante ciò, bisogna dire che i 30fps sono marmorei, e Pikmin non è una serie frenetica, per cui non danno fastidio (almeno, dal nostro punto di vista). Inoltre, forse è la Switch 2 Edition in cui Nintendo si è impegnata di più per migliorare la grafica. In modalità portatile, la risoluzione arriva a 1080p; cosa ancora più rara, con la console inserita nel dock, giunge a un autentico 4K. A nobilitare ulteriormente l'update visivo ci pensano delle texture migliorate: sia sul terreno che sugli arredi, Nintendo non si è limitata a innalzare la risoluzione, ha proprio aggiornato alcune texture. Il livello di dettaglio di Pikmin 4, in questa Switch 2 Edition, è davvero apprezzabile.

Comandi vocali e GameShare Nintendo ha inoltre inserito dei comandi vocali per guidare Occin, il già citato mini-cane che ha alterato il gameplay della saga. Sono nove gli ordini che è possibile impartire (anche in italiano, non fosse ovvio), ognuno inerente a un'azione ben precisa: dicendo "In groppa!", ad esempio, tutta la truppa sale su Occin. Con "Scendi!" avviene il contrario; con "Al lavoro!", il cane si reca verso l'oggetto più vicino, così da trasportarlo verso la base. Occin ora può ricevere dei comandi vocali A titolo del tutto personale, avendo quasi quarant'anni, mi sono sentito abbastanza stupido a parlare di fronte alla TV a un cane minuscolo. Allo stesso tempo, mi sono ricordato che il figlio di un mio amico, che di anni ne ha cinque e non sa ancora leggere, ha impiegato circa novanta ore per completare Pikmin 4: ecco, suppongo che per lui i comandi vocali non solo risultino simpatici, ma anche funzionali a interagire con l'opera. Un'altra introduzione notevole è quella relativa al GameShare, sia offline (wireless) che online (con GameChat): in entrambi i casi, con una sola copia del titolo, è possibile giocare in multiplayer alle Battaglie Dandori. In breve, sono delle sfide a tempo in cui è fondamentale il multitasking, così da raccogliere più tesori possibile, ottimizzando la gestione dei pikmin. Per sfruttare il GameShare, naturalmente, è necessaria un'altra console (Switch 1 o 2). Non è stata invece inserita una modalità cooperativa per l'avventura principale, molto apprezzata in Pikmin 3 Deluxe.

Accademia Dandori Arriviamo infine all'Accademia Dandori, la principale introduzione contenutistica di questo upgrade. Coerentemente con la virata di Pikmin 4, propone ancora più sfide, tutte basate sul Dandori: come vi abbiamo già detto, sarebbe l'arte di ottimizzare la gestione delle truppe. Una sfida dell'Accademia Dandori Al momento, nell'Accademia Dandori sono disponibili tre tutorial e due scenari, ognuno contenente tre sfide, per un totale di sei. In entrambe le aree le missioni sono suddivise in tre livelli di difficoltà (facile, intermedia, avanzata), una difficoltà che non riguarda l'alterazione dei parametri (come il tempo o il danno inferto), ma contempla dei contenuti variati da una sfida all'altra, rendendole effettivamente differenti (i boss, i nemici e gli oggetti non sono gli stessi, e nemmeno la loro collocazione). Queste sfide hanno una strutturazione particolare: si possono provare per tutta la settimana, ma possono essere completate soltanto - in un numero limitato di tentativi - dal venerdì alla domenica. Una volta terminata una missione, otterrete un punteggio e una medaglia, e potrete confrontare online i vostri risultati con quelli degli altri utenti (amici e non). Ogni missione dona varie ricompense, come delle nuove "icone utente", e le sfide verranno aggiunte via via nel corso dei mesi, fino a divenire 72. Non abbiamo capito se ci saranno in totale 72 scenari (quindi 216 sfide effettive) o 72 sfide (con 24 scenari), ma supponiamo sia più realistico credere alla seconda ipotesi.