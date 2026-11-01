Non solo Ognissanti, il primo novembre è ora il Pikmin Day: ecco le novità dal Direct

Nintendo evidentemente ha intenzione anche di cambiare il calendario storico delle festività visto che ha annunciato, di punto in bianco, che il primo novembre sarà d'ora in poi il Pikmin Day, con tanto di Direct dedicato alla serie con il quale ha annunciato varie novità al riguardo.
Ad annunciare la questione è stato Shigeru Miyamoto in persona, spiegando che l'idea proviene dalla somiglianza fra i tre Pikmin originali affiancati e la scritta 11.1, ovvero il primo novembre, secondo il sistema di annotazione della data americano.
Per celebrare questa nuova ricorrenza, la compagnia ha anche organizzato un nuovo Nintendo Direct dedicato alla serie, che potete vedere riportato qui sotto.
Pikmin 4 - Nintendo Switch 2 Edition + Accademia Dandori e demo in arrivo
La presentazione, lunga circa nove minuti, non riguarda nuovi capitoli nella serie, considerando che non ci sono informazioni su un eventuale Pikmin 5, ma ha consentito di ottenere qualche altro dettaglio su Pikmin 4 - Nintendo Switch 2 Edition + Accademia Dandori.
Quest'ultima è la versione aggiornata del quarto capitolo per la nuova console Nintendo, che include anche la modalità aggiuntiva Dandori Academy oltre ad altre novità applicate.
La data di uscita è fissata per il 12 novembre, Pikmin 4 - Nintendo Switch 2 Edition + Accademia Dandori contiene alcuni miglioramenti tecnici per sfruttare maggiormente il potenziale dell'hardware di Nintendo Switch 2 oltre a novità inedite.
Tra queste c'è il supporto per il microfono integrato nella console, che consente di impartire comandi a Occin direttamente a voce, utilizzando alcune indicazioni prestabilite, e la possibilità di usare GameShare, oltre a risoluzione migliorata fino a 4K con la console collegata alla TV.
La novità di maggior rilievo è l'Accademia Dandori, una nuova modalità basata su sfide a tempo in cui si deve cercare di raggiungere obiettivi e tesori entro limiti temporali o più velocemente possibile, costringendo a trovare le strategie migliori in breve tempo per risolvere gli enigmi.
Una delle novità maggiori annunciate durante il Direct è inoltre il prossimo arrivo di una demo gratuita per Pikmin 4 - Nintendo Switch 2 Edition + Accademia Dandori, che verrà messa a disposizione domani, 2 novembre, e consentirà di provare l'area iniziale del gioco, Giardino Soleggiato, oltre a due ambientazioni dell'Accademia Dandori.
Annunciate anche novità riguardanti Pikmin Bloom, l'app sviluppata da Scopely che ci porta in giro ad esplorare il mondo reale in compagnia delle simpatiche creaturine di Nintendo.
È stato annunciato un nuovo aggiornamento, previsto arrivare nel corso dell'inverno, che introduce la Caverne Segrete, ovvero delle nuove ambientazioni nelle quali raccogliere dei tesori e con tanto di creature da sconfiggere.
Per prendere parte a queste nuove avventure è necessario trovare una mappa e poi inviare nelle caverne delle squadre di Pikmin che esploreranno la zona in autonomia. Il giocatore dovrà dare ordini alla squadra nel momento in cui si scontrano con altre creature, attraverso un sistema strategico nello stile della serie.
Cortometraggi animati di Pikmin
Il Direct di Pikmin ha poi mostrato un nuovo cortometraggio che entra a far parte di una vera e propria serie chiamata "Hello! Pikmin", che rientra nelle iniziative trans-media che Nintendo sta sperimentando per i suoi franchise.
Questi video verranno distribuiti attraverso vari canali social della compagnia e soprattutto attraverso l'app Nintendo Today! E contribuiscono a rafforzare la presenza di Pikmin tra le serie più in vista di Nintendo.
Da questo mese in poi verrà pubblicato un nuovo cortometraggio animato al mese, cosa che fa pensare alla volontà della compagnia di puntare in maniera notevole su questa serie, forse in vista di un possibile Pikmin 5 in arrivo.