Pikmin 4 - Nintendo Switch 2 Edition + Accademia Dandori si mostra in un trailer panoramico

Non poteva mancare il trailer panoramico di Pikmin 4 - Nintendo Switch 2 Edition + Accademia Dandori, praticamente una tradizione consolidata per ogni gioco targato Nintendo una volta giunti vicini alla data di uscita.
La serie ha anche ottenuto una sorta di celebrazione ufficiale con l'istituzione del "Pikmin Day", a quanto pare fissato per il primo novembre: a dispetto di qualsiasi altra festività già esistente, Nintendo ha deciso che questa sarà la giornata dedicata alla serie, sebbene non sia chiaro se l'iniziativa sia destinata a rimanere in maniera permanente.
Nel frattempo, abbiamo visto proprio un paio di giorni fa una sorta di Direct dedicato che ha spiegato vari dettagli proprio sulla nuova versione di Pikmin 4 oltre ad approfondimenti su altri titoli della serie.
Il trailer e le novità di questa versione
Il trailer panoramico, riportato qui sotto, mostra le caratteristiche principali di Pikmin 4 - Nintendo Switch 2 Edition + Accademia Dandori, qualcosa di più di un semplice upgrade tecnico con grafica migliorata, visto che aggiunge anche nuovi contenuti.
Con data di uscita fissata per il 12 novembre, Pikmin 4 - Nintendo Switch 2 Edition + Accademia Dandori contiene alcuni miglioramenti tecnici per sfruttare maggiormente il potenziale dell'hardware di Nintendo Switch 2 oltre a novità inedite.
Tra queste troviamo il supporto per il microfono integrato nella console, che consente di impartire comandi a Occin direttamente a voce, utilizzando alcune indicazioni prestabilite, e la possibilità di usare GameShare, oltre a risoluzione migliorata fino a 4K con la console collegata alla TV.
La novità di maggior rilievo è l'Accademia Dandori, una nuova modalità basata su sfide a tempo in cui si deve cercare di raggiungere obiettivi e tesori entro limiti temporali o più velocemente possibile, costringendo a trovare le strategie migliori in breve tempo per risolvere gli enigmi.
Ricordiamo inoltre che è disponibile una demo gratuita per Pikmin 4 - Nintendo Switch 2 Edition + Accademia Dandori, che consente di provare l'area iniziale del gioco, Giardino Soleggiato, oltre a due ambientazioni dell'Accademia Dandori.