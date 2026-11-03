Pikmin 4 - Nintendo Switch 2 Edition + Accademia Dandori si mostra in un trailer panoramico

Non poteva mancare il trailer panoramico di Pikmin 4 - Nintendo Switch 2 Edition + Accademia Dandori, praticamente una tradizione consolidata per ogni gioco targato Nintendo una volta giunti vicini alla data di uscita.

La serie ha anche ottenuto una sorta di celebrazione ufficiale con l'istituzione del "Pikmin Day", a quanto pare fissato per il primo novembre: a dispetto di qualsiasi altra festività già esistente, Nintendo ha deciso che questa sarà la giornata dedicata alla serie, sebbene non sia chiaro se l'iniziativa sia destinata a rimanere in maniera permanente.

Nel frattempo, abbiamo visto proprio un paio di giorni fa una sorta di Direct dedicato che ha spiegato vari dettagli proprio sulla nuova versione di Pikmin 4 oltre ad approfondimenti su altri titoli della serie.