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Nintendo Switch 2 + Pokémon Pokopia è in sconto su AliExpress: ecco i codici da riscattare

Tra le offerte di AliExpress troviamo il bundle Nintendo Switch 2 + Pokémon Pokopia a prezzo scontato. Con le attuali promozioni potrai risparmiare ulteriormente e spendere molto meno.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   03/11/2026
Switch 2 + Pokémon Pokopia

Su AliExpress è attualmente disponibile la console Nintendo Switch 2 + Pokémon Pokopia a 487,69 €, ma con il codice ITAFF80 potrai risparmiare 80 €. Non è tutto, perché con lo sconto PayPal risparmierai ulteriori 45 €, spendendo complessivamente 362,69 €. Se sei interessato, puoi acquistarla direttamente tramite questo link.

Si tratta delle offerte Single's Day di AliExpress, valide per un periodo limitato. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Caratteristiche del bundle

Come anticipato, questo prodotto include la console Nintendo Switch 2 e il gioco Pokémon Pokopia, basato sulla creazione di habitat dedicati ai Pokémon, trasformndo l'ambiente in uno spazio accogliente e pieno di vita. Puoi saperne di più leggendo la nostra recensione di Pokémon Pokopia. Le caratteristiche della console sono invece invariate, ovvero display LCD da 7,9 pollici, supporto HDR e refresh rate fino a 120 Hz, oltre a una stabilità potenziata in modalità TV, nonché caricamenti più rapidi.

Sta per tornare il Singles Day di AliExpress: preparati a riscattare questi codici per risparmiare Sta per tornare il Singles Day di AliExpress: preparati a riscattare questi codici per risparmiare

Ricordiamo che attualmente è disponibile anche la console Nintendo Switch 2 base con batteria sostituibile.

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