Nintendo Switch 2 + Pokémon Pokopia è in sconto su AliExpress: ecco i codici da riscattare

Su AliExpress è attualmente disponibile la console Nintendo Switch 2 + Pokémon Pokopia a 487,69 €, ma con il codice ITAFF80 potrai risparmiare 80 €. Non è tutto, perché con lo sconto PayPal risparmierai ulteriori 45 €, spendendo complessivamente 362,69 €. Se sei interessato, puoi acquistarla direttamente tramite questo link.
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Caratteristiche del bundle
Come anticipato, questo prodotto include la console Nintendo Switch 2 e il gioco Pokémon Pokopia, basato sulla creazione di habitat dedicati ai Pokémon, trasformndo l'ambiente in uno spazio accogliente e pieno di vita. Puoi saperne di più leggendo la nostra recensione di Pokémon Pokopia. Le caratteristiche della console sono invece invariate, ovvero display LCD da 7,9 pollici, supporto HDR e refresh rate fino a 120 Hz, oltre a una stabilità potenziata in modalità TV, nonché caricamenti più rapidi.
Ricordiamo che attualmente è disponibile anche la console Nintendo Switch 2 base con batteria sostituibile.