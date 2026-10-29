Sta per tornare il Singles Day di AliExpress: preparati a riscattare questi codici per risparmiare

A partire dalla mezzanotte del 1° novembre partirà la promo Singles Day di AliExpress , con una serie di prodotti a prezzi scontati. Molti prodotti saranno limitati e i codici tenderanno ad esaurirsi molto velocemente, quindi ti suggeriamo di prepararti a riscattarli entro la mezzanotte di sabato. Come sempre, prima di riepilogarli, ti ricordiamo di consultare il Centro Coupon a questo link .

I codici da riscattare

Ecco un elenco dei codici da poter riscattare, in modo da assicurarti sconti esclusivi una volta trovato il prodotto ideale. Specifichiamo che i coupon sono particolarmente richiesti e spesso tendono ad esaurirsi in pochissimo tempo, ma potrebbero essere nuovamente disponibili dopo un po'. Ecco un riepilogo:

ITAFF03 - 3€ di sconto su un acquisto minimo di 18 €

- 3€ di sconto su un ITAFF06 - 6 € di sconto su un acquisto minimo di 39 €

- 6 € di sconto su un ITAFF14 - 14 € di sconto su un acquisto minimo di 79 €

- 14 € di sconto su un ITAFF25 - 25 € di sconto su un acquisto minimo di 149 €

- 25 € di sconto su un ITAFF45 - 45 € di sconto su un acquisto minimo di 259 €

- 45 € di sconto su un ITAFF60 - 60 € di sconto su un acquisto minimo di 349 €

- 60 € di sconto su un ITAFF80 - 80 € di sconto su un acquisto minimo di 469 €

Dal 1° al 3 novembre e l'11 e 12 novembre potrai inoltre riscattare i seguenti codici:

ITD11100 - 100€ di sconto su un acquisto minimo di 500€

- 100€ di sconto su un acquisto minimo di 500€ ITD11120 - 120€ di sconto su un acquisto minimo di 600€

Non è tutto, perché sarà disponibile anche lo sconto Paypal così strutturato:

10€ di sconto su un acquisto minimo di 99€

su un acquisto 20€ di sconto su un acquisto minimo di 199€

su un acquisto 45€ di sconto su un acquisto minimo di 299€

Saranno diversi i prodotti in offerta, tra cui alcune console come PS5 Slim e Nintendo Switch 2. Ovviamente ti aggiorneremo con tutti i dettagli e con le novità più interessanti in assoluto.