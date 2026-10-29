3

Sta per tornare il Singles Day di AliExpress: preparati a riscattare questi codici per risparmiare

Sta per partire un nuovo round di prodotti scontati su AliExpress, stavolta con una delle promozioni più importanti dell'anno. Come sempre, preparati a riscattare i seguenti coupon per risparmiare ulteriormente e spendere pochissimo.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   29/10/2026
Offerte AliExpress

A partire dalla mezzanotte del 1° novembre partirà la promo Singles Day di AliExpress, con una serie di prodotti a prezzi scontati. Molti prodotti saranno limitati e i codici tenderanno ad esaurirsi molto velocemente, quindi ti suggeriamo di prepararti a riscattarli entro la mezzanotte di sabato. Come sempre, prima di riepilogarli, ti ricordiamo di consultare il Centro Coupon a questo link.

Ecco di seguito un pratico riepilogo dei codici da poter riscattare.

I codici da riscattare

Ecco un elenco dei codici da poter riscattare, in modo da assicurarti sconti esclusivi una volta trovato il prodotto ideale. Specifichiamo che i coupon sono particolarmente richiesti e spesso tendono ad esaurirsi in pochissimo tempo, ma potrebbero essere nuovamente disponibili dopo un po'. Ecco un riepilogo:

  • ITAFF03 - 3€ di sconto su un acquisto minimo di 18 €
  • ITAFF06 - 6 € di sconto su un acquisto minimo di 39 €
  • ITAFF14 - 14 € di sconto su un acquisto minimo di 79 €
  • ITAFF25 - 25 € di sconto su un acquisto minimo di 149 €
  • ITAFF45 - 45 € di sconto su un acquisto minimo di 259 €
  • ITAFF60 - 60 € di sconto su un acquisto minimo di 349 €
  • ITAFF80 - 80 € di sconto su un acquisto minimo di 469 €

Dal 1° al 3 novembre e l'11 e 12 novembre potrai inoltre riscattare i seguenti codici:

  • ITD11100 - 100€ di sconto su un acquisto minimo di 500€
  • ITD11120 - 120€ di sconto su un acquisto minimo di 600€

Non è tutto, perché sarà disponibile anche lo sconto Paypal così strutturato:

  • 10€ di sconto su un acquisto minimo di 99€
  • 20€ di sconto su un acquisto minimo di 199€
  • 45€ di sconto su un acquisto minimo di 299€

Saranno diversi i prodotti in offerta, tra cui alcune console come PS5 Slim e Nintendo Switch 2. Ovviamente ti aggiorneremo con tutti i dettagli e con le novità più interessanti in assoluto.

#Sconti
Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Sta per tornare il Singles Day di AliExpress: preparati a riscattare questi codici per risparmiare