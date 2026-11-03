Apple iPhone 18 Pro da 256 GB è in sconto su AliExpress: con questi codici potrai spendere molto meno

Il nuovo Apple iPhone 18 Pro da 256 GB è attualmente su AliExpress a 1.378,56 €, ma con il codice ITD11120 potrai risparmiare fino a 120 €. Non è tutto, perché con lo sconto PayPal in questo caso risparmierai ulteriori 45 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.
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Fotocamera ad apertura variabile e altre novità
Questo smartphone utilizza un display Super Retina XDR da 6,3" più luminoso e con ProMotion fino a 120 Hz. La novità effettiva è la fotocamera ad apertura variabile per foto e video migliori, anche in condizioni di scarsa luminosità, e zoom 8x di qualità ottica. Il dispositivo è inoltre alimentato dal chip A20 Pro, con due Neural Engine 16-core e una GPU fino al 40% più veloce rispeto al modello iPhone 17 Pro.
Anche l'autonomia è migliorata, insieme a una ricarica più rapida. Tuttavia, non è presente nessuna grossa innovazione, come ti abbiamo spiegato nella nostra recensione di iPhone 18 Pro.