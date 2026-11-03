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Apple iPhone 18 Pro da 256 GB è in sconto su AliExpress: con questi codici potrai spendere molto meno

Tra le offerte di AliExpress troviamo lo smartphone Apple iPhone 18 Pro da 256 GB a prezzo scontato. Con le attuali promozioni potrai risparmiare ulteriormente.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   03/11/2026
Apple iPhone 18 Pro

Il nuovo Apple iPhone 18 Pro da 256 GB è attualmente su AliExpress a 1.378,56 €, ma con il codice ITD11120 potrai risparmiare fino a 120 €. Non è tutto, perché con lo sconto PayPal in questo caso risparmierai ulteriori 45 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.

Si tratta delle offerte Single's Day di AliExpress, valide per un periodo limitato. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Fotocamera ad apertura variabile e altre novità

Questo smartphone utilizza un display Super Retina XDR da 6,3" più luminoso e con ProMotion fino a 120 Hz. La novità effettiva è la fotocamera ad apertura variabile per foto e video migliori, anche in condizioni di scarsa luminosità, e zoom 8x di qualità ottica. Il dispositivo è inoltre alimentato dal chip A20 Pro, con due Neural Engine 16-core e una GPU fino al 40% più veloce rispeto al modello iPhone 17 Pro.

Sta per tornare il Singles Day di AliExpress: preparati a riscattare questi codici per risparmiare Sta per tornare il Singles Day di AliExpress: preparati a riscattare questi codici per risparmiare

Anche l'autonomia è migliorata, insieme a una ricarica più rapida. Tuttavia, non è presente nessuna grossa innovazione, come ti abbiamo spiegato nella nostra recensione di iPhone 18 Pro.

#Sconti
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