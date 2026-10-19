iPhone 18 Pro, la recensione dello smartphone di Apple: un piccolo passo in avanti tutto focalizzato sul processore

Dopo il deciso restyling dello scorso anno, era onestamente difficile aspettarsi da Apple delle novità stupefacenti: in questa recensione dell'iPhone 18 Pro vedremo come l'azienda di Cupertino abbia scelto senza troppi dubbi la strada del consolidamento, dovendo comunque fare i conti con un inevitabile aumento dei costi. Disponibile a un prezzo di listino di 1489 Euro per la versione base da 256 GB (con il tetto massimo raggiunto dai 2989 Euro per il mostruoso taglio da 2 TB), iPhone 18 Pro rappresenta quindi sempre più un investimento massiccio che deve essere ripagato da una qualità flagship in tutto e per tutto. A un primo sguardo il telefono è praticamente indistinguibile dal predecessore: stesso frame unibody in alluminio, stesso display da 6,3 pollici, stessa disposizione delle tre fotocamere sul retro. Le vere novità si nascondono sotto la scocca e dentro il modulo fotografico , sintetizzate dal nuovo chip A20 Pro a 2 nanometri e da un'inedita apertura variabile sulla fotocamera principale, la prima vera novità ottica nella storia dell'iPhone. Andiamo dunque a scoprire cosa cambia in concreto rispetto alla precedente generazione.

Per quanto riguarda le SIM, nella versione venduta in Italia è previsto il supporto per una nano-SIM fisica e una eSIM, con la possibilità di gestire più profili eSIM e di tenerne attivi un massimo di due contemporaneamente. Resta invece invariata la porta USB-C con supporto USB 3.2 fino a 10 Gbps, una dotazione ancora rara tra gli smartphone e particolarmente utile per i trasferimenti rapidi di file voluminosi.

Sul fronte connettività, iPhone 18 Pro conferma una dotazione di alto livello: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, Thread e Ultra Wideband di seconda generazione, il tutto gestito dal chip wireless Apple N2, mentre la parte cellulare è affidata al nuovo modem C2, con supporto 5G sub-6GHz e consumi dichiarati inferiori del 15% rispetto al predecessore.

Lo storage parte da 256 GB e arriva fino a 2 TB, ma con una novità non proprio entusiasmante: se i tagli da 256 e 512 GB montano ancora memoria NVMe di tipo TLC, i modelli da 1 e 2 TB passano a NAND QLC, più economica ma anche più lenta . Un compromesso dettato dal rincaro dei prezzi delle memorie a livello globale, ma che è giusto far notare specie per chi punta ai modelli più capienti (e costosi).

Il cuore dell'iPhone 18 Pro è il nuovo SoC Apple A20 Pro, realizzato con processo produttivo a 2 nanometri : un salto di nodo importante rispetto ai 3 nm N3P dell'A19 Pro montato sul modello precedente. La CPU resta a 6 core (2 Super Core a 4,93 GHz e 4 Efficient Core a 2,64 GHZ), ma la GPU passa da 6 a 7 core, con Neural Accelerator e ray tracing con accelerazione hardware per un aumento di prestazioni dichiarato da Apple intorno al 40%.

Design

Chi si aspettava un cambio di rotta nel design di iPhone 18 Pro è destinato a restare a bocca asciutta: la scocca è la stessa, invariata, del modello dello scorso anno. Si riconferma quindi l'unibody in alluminio, con l'ampia porzione posteriore in vetro Ceramic Shield satinato necessaria per non ostacolare la ricarica wireless (lo stesso compromesso estetico visto sul 17 Pro) con il contrasto tra le due finiture che continua ad essere un elemento che può risultare divisivo.

L'alluminio resta piacevole al tatto e aiuta la dissipazione del calore, ma tende a mostrare segni d'uso più rapidamente rispetto al titanio delle generazioni precedenti.

Il design di iPhone 18 Pro è sostanzialmente lo stesso del precedente modello

L'unica vera novità riguarda la parte anteriore: la Dynamic Island si restringe, grazie allo spostamento della fotocamera IR per il Face ID al di fuori della pillola, ora nascosta sotto il display. Un cambiamento che si nota decisamente di più sull'iPhone 18 Pro che sul fratello maggiore Pro Max, complice lo schermo più compatto.

Anche la disposizione degli elementi sulla cornice è rimasta identica: sul lato sinistro trovano posto il Tasto Azione, i due tasti del volume e il carrellino della SIM, mentre su quello destro ci sono il tasto laterale di accensione e, più in basso, il Camera Control capacitivo dedicato allo scatto. Sul bordo inferiore, al centro, c'è la porta USB-C, affiancata dalle griglie degli altoparlanti stereo e dai microfoni. Una continuità che ha un risvolto pratico non banale: cover e accessori pensati per il 17 Pro restano perfettamente compatibili con il nuovo modello.

iPhone 18 Pro nella sua nuova colorazione Borgogna

Quattro le colorazioni disponibili: Nero, Argento, Ghiacciaio e Borgogna, tutte nuove rispetto allo scorso anno con l'eccezione dell'Argento, che però perde la caratteristica finitura bianca del vetro posteriore in favore di una tinta unita coerente con il resto della scocca. Noi abbiamo ricevuto in prova la versione Borgogna, che è di fatto la colorazione "civetta" di quest'anno, pur senza raggiungere i toni audaci dell'Arancione Cosmico del 17 Pro.

Le dimensioni restano sostanzialmente invariate rispetto al passato: 150 x 71,9 x 8,8 mm, con un peso che sale leggermente a 211 grammi rispetto ai 206 di iPhone 17 Pro. Nulla che si avverta in modo drammatico nell'uso quotidiano, ma è comunque un ulteriore, piccolo passo nella direzione opposta a chi già si lamentava del peso della gamma.