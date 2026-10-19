Non abbandonate Fall Guys dice il CEO di Epic Games, ci sono grandi novità in arrivo

Il CEO di Epic Games, Tim Sweeney, ha raccomandato ai giocatori di "non abbandonare" Fall Guys, perché il celebre gioco multiplayer sta per ricevere dei grossi aggiornamenti che porteranno a un suo rilancio generale, con tante novità interessanti.

In effetti, il gioco in questione è stato un grande fenomeno multiplayer negli anni scorsi ma a questo punto ha perso molta della sua spinta iniziale: partito alla grande anche sull'onda del grande coinvolgimento online che caratterizzava il periodo della pandemia da Covid, Fall Guys ha perso progressivamente rilevanza ma risulta comunque ancora molto giocato.

La mancanza di novità e aggiornamenti al riguardo ha però portato qualcuno, di recente, a farsi domande sullo stato di salute del gioco e del suo team, addirittura suggerendo possibili grossi cambiamenti per lo studio.