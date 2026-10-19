Non abbandonate Fall Guys dice il CEO di Epic Games, ci sono grandi novità in arrivo

Il CEO di Epic Games, Tim Sweeney, ha raccomandato ai giocatori di "non abbandonare" Fall Guys, perché il celebre gioco multiplayer sta per ricevere dei grossi aggiornamenti che porteranno a un suo rilancio generale, con tante novità interessanti.
In effetti, il gioco in questione è stato un grande fenomeno multiplayer negli anni scorsi ma a questo punto ha perso molta della sua spinta iniziale: partito alla grande anche sull'onda del grande coinvolgimento online che caratterizzava il periodo della pandemia da Covid, Fall Guys ha perso progressivamente rilevanza ma risulta comunque ancora molto giocato.
La mancanza di novità e aggiornamenti al riguardo ha però portato qualcuno, di recente, a farsi domande sullo stato di salute del gioco e del suo team, addirittura suggerendo possibili grossi cambiamenti per lo studio.
Una rielaborazione generale in vista
Rispondendo proprio a queste discussioni online, Sweeney ha smentito che il team Mediatonic fosse stato venduto da Epic Games a Disney, come qualcuno suggeriva nei giorni scorsi, confermando che si tratta ancora di una produzione tenuta in notevole riguardo dalla compagnia.
Non solo, il CEO ha anche raccomandato di non abbandonare Fall Guys perché ci sono grossi aggiornamenti in arrivo, destinati a rilanciare l'attività multiplayer.
"Non mollate Fall Guys", ha riferito Sweeney, "C'è una enorme rielaborazione in corso che renderà tante nuove cose possibili", ha annunciato, senza però entrare ulteriormente nei dettagli di questo rilancio generale.
Viste le ultime tendenze di Epic Games, in molti sospettano che l'IA possa avere un qualche ruolo in questa rielaborazione tecnica generale destinata a rendere "possibili tante nuove cose", ma attendiamo eventuali delucidazioni al riguardo.
Fall Guys è entrato a far parte dell'ecosistema di Fortnite nell'estate del 2024, cosa che ha consentito alcuni nuovi aggiornamenti e ampliamenti ma senza grandi scossoni alla struttura e all'attività online.