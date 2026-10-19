Street Fighter 6: Years 1-2 Fighters Edition per Switch 2 è in promo su Amazon, acquistalo in sconto del 27%

Questa edizione permette di affrontare gli scontri con un'ampia selezione di combattenti e ambientazioni , offrendo un'esperienza pensata per gli appassionati della serie e per chi vuole avvicinarsi per la prima volta al franchise.

Su Amazon è presente e disponibile una promozione interessante e allettante su Street Fighter 6: Years 1-2 Fighters Edition per Switch 2, l'offerta prevede uno sconto attivo del 27% per un costo totale e finale di 43,98€ . Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui in basso: Street Fighter 6: Years 1-2 Fighters Edition porta tutta l'azione del picchiaduro di Capcom su Nintendo Switch 2 , includendo anche i contenuti scaricabili pubblicati durante i primi due anni del gioco.

Ulteriori dettagli sul gioco

Il gioco propone 26 personaggi giocabili e 20 stage unici, che fanno da sfondo a combattimenti in cui mettere alla prova riflessi, strategia e conoscenza delle mosse disponibili. Su Nintendo Switch 2, Street Fighter 6 raggiunge i 60 fotogrammi al secondo sia in modalità portatile sia quando la console è collegata al televisore, per affrontare le sfide in diversi contesti di gioco.

L'edizione include inoltre numerose modalità, alcune delle quali esclusive della versione per Nintendo Switch 2, pensate per ampliare le possibilità di divertimento. La componente online permette di sfidare giocatori di tutto il mondo grazie al supporto cross-platform, offrendo la possibilità di confrontarsi anche con utenti che giocano su altre piattaforme compatibili. Qui la nostra recensione.