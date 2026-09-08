Capcom ha annunciato la data di uscita di Arjun, il personaggio scaricabile del Year 4 di Street Fighter 6

Un tempo agente di polizia in India, Arjun ha visto il proprio compagno di squadra ucciso e si è ritrovato incastrato per quel delitto. Da allora vive in fuga, dedicando ogni sua energia a scoprire la verità dietro la morte del collega.

Capcom ha annunciato la data di uscita di Arjun , il nuovo personaggio scaricabile che fa parte dei contenuti dell'Anno 4 di Street Fighter 6 : sarà disponibile a partire dal 13 ottobre.

Combattente yoga

Le sue tecniche di respirazione yoga lo rendono un combattente solido e potente, che rinuncia alla velocità in favore di colpi capaci di infliggere danno recuperabile anche se bloccati, oltre a proiettili pesanti e trappole pensate per togliere letteralmente il fiato all'avversario.

Tra le sue mosse speciali figurano Arm of Justice, un pugno rotante versatile che sottrae energia all'avversario con diverse varianti di forza e un possibile follow-up; Cruel Shoulder, una spallata in corsa con proprietà diverse a seconda dell'intensità; Breathing Ring, un anello d'aria che può essere seguito da Breathing Shockwave per lanciarlo in avanti come proiettile con angolazioni diverse; e Divine Pillar, un colpo che solleva il terreno in un pilastro di roccia, la cui distanza dipende dalla forza dell'attacco e la cui attivazione può essere ritardata tenendo premuto il pulsante. Justice Beyond permette invece di combinare Cruel Shoulder con un Divine Pillar attivo, afferrando il pilastro e scagliandolo contro l'avversario in qualsiasi direzione.

Completano il set di mosse Ghastly Interrogation, una presa che infligge solo danno recuperabile, a meno che l'avversario non abbia già subito danno di questo tipo; Indomitable Defense, con cui Arjun iperossigena i muscoli tramite la respirazione yogica per trasformare i colpi ravvicinati subiti in contrattacchi a danno recuperabile; e Moral Breakdown, utilizzabile mentre Indomitable Defense è attiva, che infligge danno recuperabile se bloccato o danno normale se va a segno.

Sul fronte dei Super Art, Howling Destruction (Livello 1) travolge gli avversari con rapide raffiche della tecnica di respirazione, Instant Oblivion (Livello 2) manda l'avversario in volo lontano da Arjun, permettendogli di posizionare un Divine Pillar, mentre Yaksha's Order (Livello 3) disorienta l'equilibrio dell'avversario prima di un attacco cinematico conclusivo.

Arjun sarà sbloccabile dal 13 ottobre per chi possiede o acquisterà lo Year 4 Character Pass o lo Year 4 Ultimate Pass. Il personaggio avrà due costumi: il primo lo raffigura ancora in fuga, nella sua ricerca di vendetta, mentre il secondo lo mostra in una versione idealizzata, che ha lasciato alle spalle la sua missione; quest'ultimo si sblocca completando l'Acquisition Gauge in modalità Avatar Arcade oppure tramite Fighter Coins. Arjun è il secondo personaggio del roster del Year 4, che comprenderà anche Tifa da Final Fantasy VII Remake e Bosch, oltre alla già uscita Yasmine.

Vi ricordiamo, infine, che Street Fighter 6 è disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch 2, PlayStation 4 e PC.