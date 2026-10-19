Minecraft, quattro agenti IA di Google hanno impiegato 27 ore per sconfiggere l'Enderdrago

Quattro agenti basati su Gemini 4 Argon hanno sconfitto l'Enderdrago di Minecraft dopo 27 ore di gioco autonomo, 605 morti e la scrittura di 2.783 programmi.

Un nuovo esperimento ha dimostrato come gli agenti IA siano in grado di affrontare giochi complessi senza dover ricorrere a software di intelligenza artificiale personalizzati. È quanto accaduto con Gemini 4 Argon, i cui agenti sono riusciti a sconfiggere l'Enderdrago, il boss finale di Minecraft, in totale autonomia e senza alcun intervento umano. Per raggiungere l'obiettivo sono stati necessari numerosi tentativi, ma alla fine - dopo ben 27 ore - sono riusciti a portare a termine la sfida. Questa vicenda ricorda, per certi versi, quella di AlphaGo, l'IA sviluppata da DeepMind che ha ottenuto importanti vittorie contro alcuni dei più forti giocatori di Go al mondo. Un risultato che ha dimostrato le potenzialità dell'intelligenza artificiale nell'affrontare contesti complessi, attraverso l'apprendimento e la pianificazione strategica.

I dettagli dell’esperimento Google ha spiegato il procedimento in un articolo. A quattro agenti IA basati su Gemini 4 Argon è stato assegnato un unico obiettivo: sconfiggere l'Enderdrago. I personaggi erano controllati attraverso la libreria open source Mineflayer e potevano coordinarsi tra loro tramite la chat di gioco e una memoria condivisa. Non erano state fornite istruzioni specifiche su come raggiungere il risultato, perciò ogni decisione spettava agli agenti, che hanno dovuto pianificare le proprie azioni, scrivere i programmi necessari e correggere autonomamente gli errori. I quattro agenti IA Durante la partita si sono anche scambiati informazioni, condiviso coordinate utili e recuperato gli oggetti persi dai compagni di squadra dopo la loro morte. Inoltre, si sono suddivisi i compiti in base alle necessità dedicandosi, per esempio, alla costruzione di attrezzi o alla raccolta di provviste. I ricercatori, nonostante potessero monitorare e interrompere in qualsiasi momento il processo, non sono intervenuti. Le conversazioni tra agenti Gli agenti sono partiti da un mondo generato casualmente, impostato sulla difficoltà Facile, e hanno scritto complessivamente 2.783 programmi. Dopo 27 ore e 14 minuti, sono riusciti a sconfiggere l'Enderdrago, con un totale di 605 morti. Nel corso dell'esperimento hanno inoltre utilizzato 1,35 miliardi di token in input, con un costo stimato di 810 dollari applicando le tariffe di Gemini, oppure di 1.620 dollari considerando il prezzo standard. Secondo i ricercatori, l'esperimento potrebbe contribuire a comprendere meglio come la pianificazione a lungo termine e la collaborazione tra più agenti IA possano essere applicate anche ad attività complesse nel mondo reale.