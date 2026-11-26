Già disponibile su PC, l'action platform sviluppato in Italia Orpheus: To Hell and Back arriverà su Nintendo Switch il 10 dicembre 2026 in tutto il mondo, con l'eccezione delle Americhe, dove il lancio è fissato al 28 dicembre. L'annuncio è stato diffuso dall'editore Alunite Inc. in collaborazione con gli sviluppatori Studio Loading e Kibou Entertainment. Il gioco sarà distribuito in formato digitale sul Nintendo eShop.

Il trailer L'ispirazione di Orpheus: To Hell and Back è chiaramente retrò, vista anche l'uscita su cartuccia fisica per Game Boy Color, con successivo arrivo su Steam. Per celebrare l'arrivo su Nintendo Switch, il team ha pubblicato un nuovo trailer con delle animazioni originali realizzate da Alunite, studio anime con sede a Tokyo che ha lavorato a produzioni come "Il monologo della speziale", "Digimon Beatbreak" e "Pokémon". Il progetto è nato grazie a una campagna su Kickstarter, che ha raccolto oltre 16.000 euro, più del doppio dell'obiettivo iniziale. Il gioco traduce il mito di Orfeo ed Euridice in uno stile a 8 bit che richiama gli anime chibi degli anni Ottanta, con una colonna sonora chiptune originale.