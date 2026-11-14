Shigeru Miyamoto ricorda Gunpei Yokoi: "Il maestro assoluto del game design che ammiravo di più"

A quasi trent'anni dalla sua scomparsa, l'eredità di Gunpei Yokoi continua a essere fondamentale per la storia di Nintendo e l'industria videoludica. Il progettista, ricordato soprattutto per aver ideato il Game Boy e aver contribuito alla nascita di alcune delle più celebri produzioni della compagnia giapponese, fu ricordato in una serie d'interviste realizzata poco dopo la sua morte e tradotta soltanto adesso dal giapponese, dal prezioso sito shmuplations . Tra le testimonianze più interessanti c'è quella di Shigeru Miyamoto , che non ha nascosto la sua ammirazione per il collega scomparso.

Il maestro parla del maestro

"Nella mia mente, Yokoi è ancora il direttore generale di Nintendo R&D1 e il maestro assoluto del game design che ammiro di più", ha raccontato Miyamoto. I due avevano collaborato a diversi progetti, a partire dalla versione arcade di Donkey Kong, e proprio attraverso quell'esperienza, Miyamoto aveva imparato un principio che non lo ha mai abbandonato: anziché cercare continuamente di assecondare i gusti del pubblico, i risultati migliori arrivano quando si lavora seguendo le proprie convinzioni.

Una foto di Shigeru Miyamoto

Tra gli esempi citati c'è anche il contributo di Yokoi a Tetris. Il progettista aveva preso l'idea di Alexey Pajitnov, introducendo elementi come la competizione diretta tra giocatori e i blocchi di disturbo, contribuendo così a definire le basi di un genere che avrebbe avuto grande fortuna negli anni successivi.

Miyamoto ha ricordato anche un episodio legato alla realizzazione di Mario Bros. L'idea di utilizzare le tartarughe come nemici sarebbe stata proprio di Yokoi, arrivata dopo che il resto del gruppo non era riuscito a individuare una creatura adatta a essere colpita dal basso. Una soluzione semplice, ma coerente con il suo modo di ragionare, capace di trasformare un'intuizione in una caratteristica divertente e immediatamente riconoscibile.