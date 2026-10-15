Il nuovo launcher di Epic Games sarebbe più veloce di Steam: fatto con l'IA, perché "programmare è difficile"

Con una dichiarazione che sembra posizionarsi tra il serio e il faceto, ma sicuramente provocatoria, Epic Games ha annunciato di aver realizzato un nuovo launcher per Epic Games Store che risulterebbe più veloce di Steam in base ai benchmark pubblicati e che è stato sviluppato con l'ausilio dell'IA, perché a quanto pare "programmare è difficile".
Così inizia infatti il post, che ovviamente sta ricevendo reazioni piuttosto controverse forse proprio in linea con le intenzioni dell'autore: "Programmare è difficile", si legge nel messaggio, "dunque invece di farlo, abbiamo realizzato un nuovo launcher di Epic Games in vibe coding che risulta essere molto più veloce e reattivo di quello attuale, con un nuovo aspetto".
La nuova versione del launcher è disponibile in versione preliminare a questo indirizzo, e si presenta ancora piuttosto semplice, con poche caratteristiche, ma effettivamente più veloce della versione classica.
La svolta IA di Epic Games comincia a mostrarsi
Il nuovo launcher di Epic Games Store dovrebbe dunque garantire un accesso più veloce, sia all'app stessa come caricamento iniziale che ai giochi al suo interno, con una gestione più leggera del software: in base ai dati riferiti dalla stessa Epic Games (e quindi da considerare non necessariamente imparziali), ci sarebbe una notevole differenza con Steam.
Si parla di quasi la metà del tempo di attesa per quanto riguarda il lancio iniziale (5,47 secondi rispetto a 10,07 di Steam) e tempi più bassi anche dal System Tray alla libreria (0.36 secondi contro 0.42 secondi), sebbene in quest'ultimo caso con una variazione poco percettibile.
C'è anche da dire che non viene specificato quale versione di Steam viene presa come esempio, considerando che ne è uscita una nuova di recente, ma lo studio pare sia stato comunque commissionato a Keyword Studio che l'avrebbe eseguito su 13 diverse configurazioni, eseguendo una media.
In effetti, il post ufficiale di Epic Games Store in cui viene riportato il confronto con Steam ha subito una segnalazione con le note della community dove si specifica che il "vero tempo" richiesto per il lancio di Steam sarebbe di poco più di 5 secondi, dunque la questione va un po' interpretata.
Il nuovo launcher si caratterizza per questa maggiore velocità e alcune nuove caratteristiche come la presenza di chat vocale in stile "party" per gruppi di utenti e un'interfaccia migliorata per la libreria e la navigazione dello store.
Tutto questo sarebbe uno dei primi risultati del "vibe coding" adottato come nuova politica ufficiale di Epic Games, che in questi giorni pare abbia deciso per una riorganizzazione che punta a un utilizzo intenso dell'intelligenza artificiale nella programmazione, oltre a un rinvio dello sparatutto Disney per dare priorità a questa nuova gestione.