Il nuovo launcher di Epic Games sarebbe più veloce di Steam: fatto con l'IA, perché "programmare è difficile"

Con una dichiarazione che sembra posizionarsi tra il serio e il faceto, ma sicuramente provocatoria, Epic Games ha annunciato di aver realizzato un nuovo launcher per Epic Games Store che risulterebbe più veloce di Steam in base ai benchmark pubblicati e che è stato sviluppato con l'ausilio dell'IA, perché a quanto pare "programmare è difficile".

Così inizia infatti il post, che ovviamente sta ricevendo reazioni piuttosto controverse forse proprio in linea con le intenzioni dell'autore: "Programmare è difficile", si legge nel messaggio, "dunque invece di farlo, abbiamo realizzato un nuovo launcher di Epic Games in vibe coding che risulta essere molto più veloce e reattivo di quello attuale, con un nuovo aspetto".

La nuova versione del launcher è disponibile in versione preliminare a questo indirizzo, e si presenta ancora piuttosto semplice, con poche caratteristiche, ma effettivamente più veloce della versione classica.