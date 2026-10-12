Stando a quanto riportato da Bloomberg, Epic Games avrebbe rinviato lo sparatutto Disney per puntare sui contenuti sviluppati con il supporto dell'intelligenza artificiale.

Bloomberg riferisce che Epic Games avrebbe rinviato lo sparatutto Disney per puntare tutto sulla IA, chiedendo ai propri team di sviluppo di dare priorità all'utilizzo dell'intelligenza artificiale per generare codice e contenuti. Nel report, firmato da Jason Schreier, si parla del nuovo modello produttivo del publisher in termini di "AI first", dunque un approccio in cui gli strumenti IA assumono un ruolo centrale anche per ovviare alle problematiche che avrebbero condizionato il progetto nato dalla collaborazione con Disney. Alcune fonti vicine allo sviluppo avrebbero rivelato che il gioco in questione, uno sparatutto destinato a riunire personaggi tratti dagli universi Marvel e Star Wars, era previsto inizialmente per marzo 2027 ma sarebbe stato rinviato senza la comunicazione di una nuova finestra di uscita. Disney ed Epic Games lavorano a uno sparatutto in stile ARC Raiders - Epic risponde al report Secondo queste persone, che hanno ovviamente chiesto di restare anonime, i progressi durante la lavorazione sarebbero stati più lenti del previsto anche perché Epic Games avrebbe sottovalutato il numero di sviluppatori e il tempo necessari per completare tutto.

"Basta codice scritto a mano" A poche settimane dal debutto della collaborazione tra Fortnite e Kingdom Hearts, Epic Games avrebbe dunque chiesto ai propri dipendenti di adottare un nuovo modello di sviluppo, basato su strumenti come Claude, non solo per la stesura del codice ma anche per gli elementi artistici. Secondo il report, uno dei game director dello sparatutto avrebbe comunicato al personale la nuova linea da seguire dicendo "basta codice scritto a mano", e specificando che anche tutta la componente artistica sarebbe stata realizzata attraverso "flussi di lavoro interamente basati sull'intelligenza artificiale". L'impostazione prevista non eliminerebbe completamente il contributo umano: gli sviluppatori sarebbero comunque chiamati a gestire, supervisionare e indirizzare il lavoro prodotto dagli strumenti IA. Dal punto di vista artistico, però, la differenza sarebbe sostanziale.