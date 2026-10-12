La CEO di Xbox vuole costruire nuove IP durature, non solo sfruttare quelle già consolidate

A quanto pare, la visione di Sharma ora punta più su un equilibrio fra produzioni di grosso calibro incentrate su frenchise famosi e qualche spinta innovativa e creativa da parte dei team, considerando che il vivere di sole serie già note non sembra più una prospettiva particolarmente vantaggiosa, almeno secondo quanto riferito più di recente.

Non si sopravvive solo di passato

"Per quanto riguarda i contenuti, penso che questa sia probabilmente la cosa che state notando di più, dato che stiamo apportando molti cambiamenti", ha affermato Sharma durante l'incontro interno della scorsa settimana, secondo testimonianze giunte in qualche modo a Windows Central.

Sharma ha ribadito dunque l'intenzione di concentrarsi sui franchise Xbox di maggior successo, ma ha anche sottolineato che affidarsi solo ai successi del passato non aiuterà Xbox a conquistare il futuro, dunque diventa indispensabile anche pensare a cose nuove.

"Stiamo puntando sui nostri franchise più forti", ha confermato la CEO di Xbox, "Voglio che i nostri fantastici giochi diventino grandi franchise globali da miliardi di dollari", tuttavia ha aggiunto anche che "Mi piacerebbe anche che continuassimo a creare nuove IP durature. Non sopravviveremo se ci limiteremo a rivangare il passato. Dobbiamo trovare nuovi modi, e il coraggio, per innovare con nuove IP, in grado di raggiungere nuovi segmenti di pubblico".

Tra le altre cose, la CEO pare abbia anche fatto riferimento alle opportunità di crescita per King e per il segmento dei giochi casual in generale.

Inoltre, Asha Sharma ha parlato anche della semplificazione degli studi, ribadendo la decisione di trasferire alcune proprietà intellettuali, come Halo e Sea of Thieves, sotto l'egida di Activision, lasciando intendere che potrebbero esserci ulteriori "semplificazioni" in arrivo, sperando non si tratti di ulteriori chiusure.