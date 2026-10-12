I giocatori Steam tornano in massa su ARC Raiders dopo il lancio di Frozen Trail

Nei giochi live service con supporto a lungo termine è normale vedere dei picchi di giocatori, a distanza di tempo, in corrispondenza di nuovi aggiornamenti e stagioni, ma i numeri fatti registrare in questi giorni da ARC Raiders su Steam sono davvero notevoli e dimostrano come i giocatori stiano tornando in massa allo sparatutto ad estrazione di Embark Studio su Steam.

Siamo ovviamente piuttosto lontani dai record fatti registrare al lancio, quando il gioco aveva fatto registrare quasi 500.000 giocatori contemporanei, ma il balzo in avanti è stato notevole a partire dal'8 ottobre, rispetto all'andamento che lo caratterizzava fino al giorno prima: nella giornata di ieri sono stati superati i 185.000 giocatori contemporanei.

Evidentemente, il lancio di Frozen Trail ha avuto l'effetto sperato, con un nuovo incremento di interesse per il gioco che stava attraversando un periodo di stanca.