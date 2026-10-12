I giocatori Steam tornano in massa su ARC Raiders dopo il lancio di Frozen Trail

Nei giochi live service con supporto a lungo termine è normale vedere dei picchi di giocatori, a distanza di tempo, in corrispondenza di nuovi aggiornamenti e stagioni, ma i numeri fatti registrare in questi giorni da ARC Raiders su Steam sono davvero notevoli e dimostrano come i giocatori stiano tornando in massa allo sparatutto ad estrazione di Embark Studio su Steam.
Siamo ovviamente piuttosto lontani dai record fatti registrare al lancio, quando il gioco aveva fatto registrare quasi 500.000 giocatori contemporanei, ma il balzo in avanti è stato notevole a partire dal'8 ottobre, rispetto all'andamento che lo caratterizzava fino al giorno prima: nella giornata di ieri sono stati superati i 185.000 giocatori contemporanei.
Evidentemente, il lancio di Frozen Trail ha avuto l'effetto sperato, con un nuovo incremento di interesse per il gioco che stava attraversando un periodo di stanca.
Anche i giorni gratuiti hanno ovviamente contribuito
Frozen Trail è il nuovo grosso aggiornamento per ARC Raiders arrivato la scorsa settimana e contenente una nuova ampia mappa ad ambientazione montana e diverse altre novità che vanno ad arricchire ulteriormente i contenuti del gioco.
In effetti, c'è un altro elemento che probabilmente sta contribuendo al forte innalzamento nella quantità di giocatori contemporanei: dal'8 al 12 ottobre il gioco è stato messo a disposizione gratuitamente con free-to-play, cosa che sicuramente ha favorito il repentino incremento nel pubblico.
A questo punto, non resta che vedere se nelle prossime ore i numeri siano destinati a calare drasticamente o meno, per capire se l'effetto fosse dato esclusivamente da questa apertura al pubblico con l'accesso libero.
In ogni caso, l'update rappresenta sicuramente una nuova fonte d'interesse anche per i giocatori esperti: con Frozen Trail arriva la nuova regione innevata di Passo Pendola, insieme ad altre novità.
Viene introdotto il sistema degli avamposti, le tempeste ghiacciate come nuovi pericoli ambientali e vengono inseriti nuovi eventi e ricompense. Potete conoscere meglio questi nuovi elementi nel nostro provato di Arc Raiders Frozen Trail, mentre di recente abbiamo scoperto che il gioco potrebbe dividersi in due.