Arc Raiders potrebbe avere una modalità PvE stabile, ma Embark teme di snaturare il gioco

Arc Raiders potrebbe introdurre stabilmente una modalità PvE , ma Embark Studios vuole prima capire quale sia il ruolo che dovrebbe avere all'interno del gioco e come integrarla senza snaturare l'esperienza originale . Dopo aver concluso un test a tempo limitato, che ha permesso ai giocatori di affrontare i nemici controllati dall'intelligenza artificiale senza doversi preoccupare degli avversari umani, lo studio sta analizzando i dati raccolti prima di prendere una decisione definitiva.

Un esperimento di successo

L'esperimento si è svolto all'inizio di ottobre e ha introdotto un'opzione per passare dalla struttura PvPvE di Arc Raiders a una modalità esclusivamente PvE. Nella versione abituale, infatti, i giocatori devono affrontare sia le macchine ostili chiamate Arc sia gli altri partecipanti alla partita, che possono rappresentare una minaccia imprevedibile. Attivando l'opzione temporanea, invece, non era possibile danneggiare gli altri giocatori, favorendo così la collaborazione contro i nemici controllati dal gioco.

Al termine della prova, Embark ha ringraziato la community per aver partecipato a oltre 30 milioni di partite PvE, sottolineando di aver raccolto "una grande quantità di informazioni da analizzare". I dati serviranno a valutare se riproporre la modalità, eventualmente con modifiche, oppure mantenere l'attuale impostazione del gioco.

Intervistato da MP1st, il produttore esecutivo Aleksander Grøndal ha spiegato che lo studio era inizialmente piuttosto scettico all'idea di introdurre una modalità di questo tipo, soprattutto per ragioni legate alla storia dello sviluppo. Arc Raiders, infatti, era nato come un gioco cooperativo PvE con elementi da looter, prima che Embark decidesse di cambiare direzione. Secondo il team, "la formula complessiva del gioco non era ancora quella giusta", motivo per cui il progetto si è trasformato nell'attuale sparatutto di estrazione PvPvE.

"Ora che abbiamo concluso il test dell'opzione per il matchmaking PvE, stiamo approfondendo ciò che significa", ha dichiarato Grøndal. "Naturalmente eravamo un po' scettici all'idea di introdurre una modalità simile, per ragioni storiche, ma adesso dobbiamo discutere su cosa vogliamo fare in futuro".