Apple presenta MacBook Pro 14 con M6: più potenza, AI locale e autonomia fino a 24 ore

I miglioramenti dichiarati sono più marcati per chi proviene da un MacBook Pro con chip M1. Secondo Apple, il nuovo modello può raggiungere prestazioni fino a 13 volte superiori nell'elaborazione iniziale dei prompt per modelli linguistici, fino a 11,7 volte nel rendering con ray tracing in Blender e fino a 3,3 volte nell'elaborazione delle immagini con Affinity. Per la compilazione del codice in Xcode viene indicato un incremento fino a 2,5 volte.

Apple ha annunciato il nuovo MacBook Pro da 14 pollici con chip M6 : un upgrade che punta su prestazioni superiori, elaborazione dell'intelligenza artificiale direttamente sul dispositivo e connettività aggiornata. Il portatile è rivolto a professionisti, sviluppatori, creator e studenti che hanno bisogno di gestire applicazioni impegnative anche lontano dalla scrivania. Le prevendite in Italia partiranno il 28 ottobre, mentre la disponibilità nei negozi è prevista dal 6 novembre.

Specifiche e prezzi

Il cuore del nuovo modello è infatti il processore M6, dotato di una CPU a 12 core e una GPU a 12 core, entrambe con due core in più rispetto alla generazione M5. Apple dichiara un incremento fino al 30% delle prestazioni grafiche e fino al 25% nei carichi di lavoro legati all'AI rispetto al predecessore. Il chip integra inoltre un Dual Neural Engine a 16 core e Neural Accelerator all'interno dei core della GPU, con l'obiettivo di accelerare attività come la generazione di immagini, l'elaborazione fotografica e l'esecuzione locale di modelli linguistici.

Apple MacBook Pro da 14 pollici con chip M6

La memoria unificata parte da 16 GB ed è configurabile fino a 32 GB, con una banda dichiarata fino a 170 GB/s. Lo spazio di archiviazione è descritto da Apple come ultraveloce, ma il comunicato non specifica le capacità disponibili per le diverse configurazioni. Il MacBook Pro mantiene il display Liquid Retina XDR da 14 pollici, con luminosità di picco HDR fino a 1.600 nit e rapporto di contrasto di 1.000.000:1. È disponibile anche una variante con trattamento nanotexture, pensata per ridurre i riflessi negli ambienti molto illuminati.

Apple dichiara un'autonomia massima di 24 ore, fino a quattro ore in più rispetto ai modelli con M1 e fino a 14 ore in più rispetto alle versioni con processori Intel. È supportata anche la ricarica rapida: utilizzando un alimentatore USB-C compatibile da 96 W, la batteria può raggiungere il 50% in 30 minuti.

Sul fronte della connettività arrivano Wi-Fi 7 e Bluetooth 6. La dotazione comprende tre porte Thunderbolt 4, HDMI, MagSafe 3, lettore di schede SDXC e jack per le cuffie, mentre il collegamento con monitor esterni è supportato fino a due schermi. Per le videochiamate è presente una videocamera Center Stage da 12 MP con funzione Panoramica Scrivania, affiancata da tre microfoni e un sistema audio a sei altoparlanti con supporto all'audio spaziale.

Il nuovo portatile arriva con macOS 27, che introduce aggiornamenti all'interfaccia Liquid Glass e nuove funzioni legate ad Apple Intelligence. Tra gli esempi citati da Apple ci sono strumenti per organizzare automaticamente le schede di Safari, individuare cambiamenti nei siti web, creare automazioni in Comandi Rapidi attraverso descrizioni testuali e utilizzare funzioni di fotoritocco nell'app Foto.

La possibilità di eseguire modelli IA in locale è uno degli elementi su cui Apple insiste maggiormente, anche in relazione alla tutela della privacy. L'effettiva velocità di esecuzione dipenderà comunque dal modello utilizzato, dalla memoria disponibile e dal tipo di operazione richiesta.

Il telaio è realizzato in alluminio riciclato al 100%. Nel complesso, il dispositivo contiene secondo Apple il 45% di materiali riciclati e viene prodotto utilizzando il 60% di energia rinnovabile lungo la filiera. L'azienda conferma inoltre l'obiettivo di raggiungere la neutralità carbonica sull'intera impronta ambientale entro il 2030.

MacBook Pro 14 con M6 sarà disponibile nei colori nero siderale e argento. In Italia il prezzo di partenza è di 2.349 euro, che scende a 2.229 euro per il settore Education. Le prevendite apriranno il 28 ottobre sul sito e nell'app Apple Store, mentre le vendite inizieranno il 6 novembre nei negozi Apple e presso i rivenditori autorizzati. Apple propone inoltre il servizio Trade In per permutare un vecchio computer e ottenere un credito sull'acquisto. Restano infine disponibili le opzioni di assistenza AppleCare e le sessioni di configurazione personale per chi acquista direttamente dall'azienda.