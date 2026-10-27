Il DLC Charting the Unknown di Crimson Desert sarà un epilogo: per giocare la nuova storia bisognerà completare il gioco

Pearl Abyss ha fornito nuovi dettagli su Crimson Desert: Charting the Unknown , il DLC che amplierà l'esperienza del suo gioco d'azione open world con elementi GDR. A parlarne è stato Will Powers, direttore delle pubbliche relazioni e del marketing della società, durante un'apparizione nel programma Dropped Frames. Tra le informazioni più importanti c'è il requisito necessario per accedere alla nuova storia: sarà obbligatorio aver completato la campagna principale .

Siamo all'epilogo

Powers ha spiegato che "i contenuti narrativi nello specifico si svolgono dopo il gioco principale". Per questo motivo, l'espansione è stata concepita come una sorta di epilogo, pensato per approfondire le vicende dei personaggi dopo la conclusione degli eventi raccontati nell'avventura originale.

Il dirigente ha precisato che non sarà invece necessario terminare la campagna per esplorare le nuove aree introdotte dal DLC. Per accedere a questa parte dei contenuti sarà sufficiente aver raggiunto il Capitolo 3 e aver fondato l'accampamento dei Greymane. In questo modo, chi non avrà ancora concluso la storia potrà comunque visitare le nuove regioni, senza però poter affrontare immediatamente le missioni narrative dell'espansione.

Charting the Unknown proporrà nuove storie dedicate a Kliff, Damiane e Oongka, i tre personaggi principali di Crimson Desert. Secondo Powers, durante la campagna originale non è stato possibile approfondire adeguatamente il loro passato e le ragioni che guidano le loro azioni. Il DLC intende colmare questa lacuna, mostrando che cosa accade ai protagonisti dopo la fine della storia principale.

"Non avete davvero avuto modo di esplorare molto il loro passato e le loro motivazioni durante il gioco principale", ha dichiarato Powers, descrivendo l'espansione come "effettivamente un epilogo per tutti e tre i personaggi". I tre protagonisti, tuttavia, non viaggeranno insieme. Le nuove missioni racconteranno che cosa sta facendo ciascuno di loro nel mondo di gioco dopo gli eventi della campagna, sviluppando percorsi narrativi distinti.