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Il DLC Charting the Unknown di Crimson Desert sarà un epilogo: per giocare la nuova storia bisognerà completare il gioco

I contenuti narrativi di Charting the Unknown saranno accessibili soltanto dopo aver terminato la storia principale, mentre sarà possibile esplorare le nuove aree già durante la campagna.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   27/10/2026
L'eroe di Crimson Desert
Crimson Desert
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Pearl Abyss ha fornito nuovi dettagli su Crimson Desert: Charting the Unknown, il DLC che amplierà l'esperienza del suo gioco d'azione open world con elementi GDR. A parlarne è stato Will Powers, direttore delle pubbliche relazioni e del marketing della società, durante un'apparizione nel programma Dropped Frames. Tra le informazioni più importanti c'è il requisito necessario per accedere alla nuova storia: sarà obbligatorio aver completato la campagna principale.

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