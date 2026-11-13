ARC Raiders ha venduto milioni di copie, ma poi è successo qualcosa

Gli ultimi resoconti finanziari di NEXON hanno rivelato che ARC Raiders ha venduto quasi 17 milioni di copie, ma poi è successo qualcosa: il gioco ha perso lo slancio iniziale, i ritmi sono calati e le previsioni indicano un ulteriore rallentamento nei prossimi mesi.
La cosa che sorprende è che il calo di interesse da parte degli utenti sembra si sia verificato nonostante i vari aggiornamenti pubblicati dagli sviluppatori, compreso il pacchetto Frozen Trails, che a quanto pare non è riuscito a invertire significativamente questa tendenza.
Ci troviamo dunque di fronte a un titolo che al debutto è riuscito a conquistare un'ampia fetta di pubblico, imponendosi come uno degli extraction shooter più apprezzati degli ultimi tempi grazie al suo brillante mix di esplorazione, combattimenti e meccaniche cooperative.
Tuttavia a un certo punto è accaduto qualcosa, l'entusiasmo generale ha subito una battuta d'arresto e gli sviluppatori non sono ancora riusciti a venire a capo di questa situazione, sebbene ci siano alcune idee in cantiere che potrebbero cambiare le cose.
Il PvE potrebbe rilanciare ARC Raiders?
Come sappiamo, ARC Raiders potrebbe ricevere una modalità PvE stabile, ma Embark teme di snaturare il gioco, andando in particolare a intaccare quello che lo studio definisce il "core emotional loop" dell'esperienza, fondato su elementi ben precisi e finemente bilanciati.
Tuttavia, alla luce degli ultimi sviluppi, è chiaro che serve una novità in grado di riaccendere l'interesse dei giocatori e l'introduzione di nuove modalità PvE potrebbe servire allo scopo, andando a coinvolgere sia gli utenti della prima ora che i novizi.
Di certo i ragazzi di Embark Studios non hanno molto tempo a disposizione per fare qualcosa: il resoconto finanziario di NEXON parla di vendite attualmente ancora soddisfacenti, ma al contempo di previsioni che individuano nei prossimi mesi un ulteriore possibile rallentamento.
L'originalità che paga
Pur cimentandosi con un genere che in questi anni ha riscosso un grande successo, ARC Raiders ha provato a seguire un approccio diverso, per molti versi originale, legato a un'ambientazione post-apocalittica molto particolare e ad alcune brillanti meccaniche di gameplay.
Come da tradizione per gli extraction shooter, le spedizioni richiedono infatti strategia, collaborazione e un'attenta gestione dei rischi, poiché morire durante una missione significa perdere l'equipaggiamento raccolto. È possibile affrontare le incursioni in solitaria o in squadra, scegliendo quando combattere e quando collaborare per riuscire a tornare sani e salvi alla base.