ARC Raiders ha venduto milioni di copie, ma poi è successo qualcosa

Gli ultimi resoconti finanziari di NEXON hanno rivelato che ARC Raiders ha venduto quasi 17 milioni di copie, ma poi è successo qualcosa: il gioco ha perso lo slancio iniziale, i ritmi sono calati e le previsioni indicano un ulteriore rallentamento nei prossimi mesi.

La cosa che sorprende è che il calo di interesse da parte degli utenti sembra si sia verificato nonostante i vari aggiornamenti pubblicati dagli sviluppatori, compreso il pacchetto Frozen Trails, che a quanto pare non è riuscito a invertire significativamente questa tendenza.

Ci troviamo dunque di fronte a un titolo che al debutto è riuscito a conquistare un'ampia fetta di pubblico, imponendosi come uno degli extraction shooter più apprezzati degli ultimi tempi grazie al suo brillante mix di esplorazione, combattimenti e meccaniche cooperative.

Tuttavia a un certo punto è accaduto qualcosa, l'entusiasmo generale ha subito una battuta d'arresto e gli sviluppatori non sono ancora riusciti a venire a capo di questa situazione, sebbene ci siano alcune idee in cantiere che potrebbero cambiare le cose.