Le nomination dei The Game Awards 2026 verranno annunciate a breve

Le nomination dei The Game Awards 2026 verranno annunciate martedì 17 novembre a partire dalle 18.00, ora italiana: lo ha rivelato l'organizzatore e presentatore dell'evento, Geoff Keighley, che leggerà l'elenco dei finalisti in diretta streaming.
Dopo un'edizione 2025 dominata da Clair Obscur: Expedition 33, premiato come Game of the Year e vincitore di ben nove riconoscimenti, c'è tanta curiosità sui premi di quest'anno ma anche alcune cose che gli utenti danno praticamente per scontate.
Sappiamo infatti che GTA 6 potrà partecipare all'evento e rientrare tra i finalisti, cosa che accadrà senz'altro se consideriamo l'enorme entusiasmo che circonda il nuovo capitolo della serie firmata Rockstar Games.
La cerimonia di assegnazione dei premi si svolgerà, come noto, il prossimo 10 dicembre: un intervallo di tempo ampiamente sufficiente perché pubblico e critica possano valutare pregi e difetti di Grand Theft Auto VI.
Non solo GTA 6: i possibili finalisti
In costante crescita fin dal suo esordio, tanto che quest'anno verrà trasmessa anche su Disney+, la cerimonia di assegnazione dei The Game Awards non ruoterà attorno al solo GTA 6, visto il gran numero di giochi di grande qualità che sono stati pubblicati negli ultimi mesi.
Fra i candidati più interessanti per le nomination della nuova edizione c'è sicuramente Resident Evil Requiem, fresco vincitore dei Golden Joystick Awards 2026, che potrebbe competere nella categoria Game of the Year ma anche in diverse altre: direzione, comparto tecnico e interpretazioni sono i suoi punti di forza.
Allo stesso modo, anche Crimson Desert potrebbe ritagliarsi un ampio spazio ai The Game Awards 2026 grazie al suo vasto open world, alla direzione artistica e alla realizzazione tecnica; e un altro nome degno di nota è quello di Control Resonant, il nuovo episodio della saga sviluppata da Remedy Entertainment, con il suo comparto artistico così particolare.
Il brillante Phantom Blade Zero potrebbe anch'esso competere per aggiudicarsi importanti riconoscimenti, ma non bisogna dimenticare produzioni di spessore come Dispatch, The Blood of Dawnwalker, Forza Horizon 6, Pokémon Pokopia, Pragmata e Gears of War: E-Day.
Voi che ne pensate? Quali saranno i finalisti dei The Game Awards 2026?