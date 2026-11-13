Le nomination dei The Game Awards 2026 verranno annunciate a breve

Le nomination dei The Game Awards 2026 verranno annunciate martedì 17 novembre a partire dalle 18.00, ora italiana: lo ha rivelato l'organizzatore e presentatore dell'evento, Geoff Keighley, che leggerà l'elenco dei finalisti in diretta streaming.

Dopo un'edizione 2025 dominata da Clair Obscur: Expedition 33, premiato come Game of the Year e vincitore di ben nove riconoscimenti, c'è tanta curiosità sui premi di quest'anno ma anche alcune cose che gli utenti danno praticamente per scontate.

Sappiamo infatti che GTA 6 potrà partecipare all'evento e rientrare tra i finalisti, cosa che accadrà senz'altro se consideriamo l'enorme entusiasmo che circonda il nuovo capitolo della serie firmata Rockstar Games.

La cerimonia di assegnazione dei premi si svolgerà, come noto, il prossimo 10 dicembre: un intervallo di tempo ampiamente sufficiente perché pubblico e critica possano valutare pregi e difetti di Grand Theft Auto VI.