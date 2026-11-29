Ogni edizione presenta, infatti, accostamenti piuttosto discutibili, con generi dalle caratteristiche molto diverse che finiscono per condividere lo stesso riconoscimento , come accade per Action e Action Adventure, i cui confini sono spesso labili, mentre altri filoni videoludici godono di una premiazione dedicata nonostante sia talvolta difficile giustificarne l'esistenza. Dopo oltre dieci anni dalla nascita dei The Game Awards, sarebbe anche ora che lo show di Keighley affrontasse il problema e provasse almeno a fare un po' di ordine in un sistema che, nel tempo, ha generato più di qualche perplessità.

Recentemente sono state annunciate le nomination per l'edizione di quest'anno, che come spesso accade hanno generato parecchie discussioni su internet. A far parlare più di tutte è stata senza dubbio quella di GTA VI, con il pubblico che ha potuto votarlo ancora prima che uscisse, sulla fiducia, diciamo. Della questione abbiamo già parlato ampiamente in questo articolo , ma c'è un altro problema legato ai TGA che in realtà si trascina da diversi anni: la suddivisione dei premi .

I The Game Awards sono ormai diventati uno degli appuntamenti più importanti dell'anno per il mondo dei videogiochi. Da una parte, hanno in parte assunto il ruolo del vecchio E3, con gli annunci più importanti sui titoli in arrivo che vengono spesso riservati allo show di Geoff Keighley; dall'altra, si sono affermati come il palcoscenico più popolare per premiare le migliori produzioni videoludiche dell'anno.

Confusione di generi

L'ultima premiazione introdotta ai TGA per celebrare esclusivamente i videogiochi è stata quella dedicata al miglior adattamento, nel 2022. Per quanto riguarda i riconoscimenti legati ai generi, invece, l'impianto è rimasto sostanzialmente invariato sin dalle prime edizioni, lasciando in eredità divisioni difficili da comprendere: alcuni filoni hanno una sezione dedicata, mentre altri vengono accorpati sotto denominazioni fin troppo generiche.

Il caso più emblematico è quello di Action e Action Adventure. Secondo le descrizioni ufficiali dei The Game Awards, nella prima rientrano i titoli in cui il combattimento rappresenta il fulcro dell'esperienza, mentre la seconda comprende quelli che affiancano agli scontri elementi d'esplorazione e risoluzione di enigmi. Due definizioni piuttosto vaghe che, nel corso degli anni, hanno alimentato non poca confusione, trasformando queste premiazioni in una sorta di contenitore generico per qualsiasi gioco caratterizzato da un po' di azione e di esplorazione.

Ecco perché nella categoria Action troviamo solitamente titoli che incarnano davvero il genere, come Devil May Cry o Ninja Gaiden, affiancati però a sparatutto, roguelike e persino simulatori di combattimenti aerei arcade, come accade quest'anno con Ace Combat 8. Sul fronte Action Adventure la situazione è ancora più caotica, visto che vi convivono horror come Resident Evil e Silent Hill, avventure più tradizionali come The Legend of Zelda, metroidvania, stealth e persino platform.

Quest'ultimo filone finisce spesso per essere relegato a un'altra premiazione altrettanto poco comprensibile, quella dedicata ai Family Game, che nella maggior parte dei casi sembra riservata soprattutto alle produzioni Nintendo. Astro Bot, per esempio, nel 2024 ha vinto sia come miglior Action Adventure sia come miglior Family Game, mentre nel 2023 Super Mario Bros. Wonder venne inserito esclusivamente tra i candidati di quest'ultima vincendola.

Fire Emblem: Fortune's Weave è inserito per la prima volta nella categoria dei Giochi di ruolo com'è giusto che sia, ma tutti i suoi predecessori erano finiti nella categoria Sim/Strategy

Le incongruenze non finiscono qui. Nel 2024 il premio per il miglior Action è andato a Black Myth: Wukong, mentre Sekiro, vincitore del Game of the Year nel 2019, era stato inserito tra gli Action Adventure, categoria che poi aveva conquistato, nonostante sia oggi considerato uno dei capisaldi del genere action. Non si capisce come mai due titoli dall'impostazione simile tra esplorazione e centralità del combattimento siano finiti in due categorie diverse. Discrepanze simili si ritrovano anche altrove: Fire Emblem, per esempio, è stato storicamente inserito tra i Sim/Strategy Game, una collocazione già di per sé discutibile considerando quanto siano diverse le esperienze raccolte sotto questa etichetta, basti pensare che l'RPG tattico di Nintendo se la deve vedere anche con titoli come Microsoft Flight Simulator. Quest'anno, però, Fire Emblem: Fortune's Weave non compare tra i candidati di questa sezione, ma è stato inserito tra i migliori giochi di ruolo.

Esistono poi filoni che dispongono inspiegabilmente di una premiazione tutta loro, e il caso più eclatante è quello dei Fighting Game. Ogni anno si fatica a individuare cinque candidati realmente meritevoli, tanto che in alcune edizioni si è arrivati a ridurre la selezione a quattro titoli. Nel 2022, per esempio, venne inserito persino Sifu, che non è propriamente un picchiaduro, ma si avvicina maggiormente ai beat 'em up a scorrimento e che, seguendo la logica adottata in passato, avrebbe dovuto trovare spazio tra gli Action, come era accaduto per Streets of Rage 4 nel 2020.

La categoria dei Fighting Game fa sempre fatica a trovar nomination e per questo vengono inseriti anche titoli non proprio eccelsi, come l'ultimo My Hero Academia: All's Justice

Il risultato è che in alcune edizioni vengono inseriti giochi pur di occupare tutti gli slot disponibili, anche quando non rappresentano affatto l'eccellenza del genere. È il caso di quest'anno con My Hero Academia: All's Justice, un picchiaduro pieno di problemi, come avevamo constatato anche nella nostra recensione. A questo si aggiunge 2XKO, ormai da considerare un gioco morto, che è stato candidato in questa sezione sia l'anno scorso sia quest'anno: una situazione piuttosto inedita per i TGA, visto che solitamente le produzioni che ricevono aggiornamenti sostanziali nel corso del tempo vengono inserite nella categoria Best Ongoing Game.

Manca insomma un criterio coerente che permetta di stabilire con chiarezza dove collocare determinate produzioni. Viene inoltre da chiedersi perché alcuni generi, come i picchiaduro o i giochi di ruolo, abbiano una premiazione dedicata, mentre sparatutto, platform, horror e molti altri non ne abbiano una. E se in un anno non ci sono abbastanza titoli da selezionare per occupare cinque posizioni, perché riempirle forzatamente con giochi che spesso non sembrano all'altezza di rappresentare il meglio uscito in quel filone durante l'anno?