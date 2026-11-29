A rispondere alla domanda è stato Loïc Gounon, creative director di Rayman Legends Retold e brand producer della serie, che nel corso di un'intervista ha lasciato intendere come un ritorno di Rayman 2: The Great Escape e Rayman 3: Hoodlum Havoc non sia affatto da escludere. Al momento non esistono progetti in sviluppo, ma Ubisoft sembra considerare l'idea una possibilità concreta .

Dopo il ritorno della mascotte francese con Rayman: 30th Anniversary Edition e l'imminente debutto di Rayman Legends Retold, alcuni fan hanno già iniziato a chiedersi quali altri capitoli della serie potrebbero ricevere un trattamento simile in futuro.

I piani futuri dipenderanno dall'accoglienza per Rayman Legends Retold

"Personalmente adoro Rayman 2, quindi capisco perfettamente la domanda. Penso che molti fan abbiano scoperto la serie proprio con Rayman 2 o Rayman 3. Credo che entrambi i giochi potrebbero beneficiare di un remaster o di un remake un giorno, ma al momento non è previsto nulla", ha detto Gounon a NintendoEverything.

Secondo Gounon, molto dipenderà dall'accoglienza riservata dai giocatori a Rayman Legends Retold e dalla direzione che il franchise prenderà nei prossimi anni, con il suo team che sogna anche di poter realizzare un nuovo gioco della serie.

"Con l'uscita di Retold osserveremo la reazione dei fan e capiremo cosa desiderano vedere in futuro. Naturalmente il team è motivato anche all'idea di realizzare un nuovo gioco di Rayman, quindi valuteremo tutte le opportunità che si presenteranno. Non direi che sia impossibile. Considereremo ogni buona occasione."

Le dichiarazioni suggeriscono quindi che Ubisoft stia ancora cercando di capire quale forma dovrà assumere il ritorno di Rayman. Da una parte ci sono remake e remaster dei capitoli più amati dai fan, dall'altra la possibilità di sviluppare un episodio completamente inedito. Per il momento, dunque, i fan dovranno "accontentarsi" di Rayman Legends Retold, in arrivo il 3 dicembre su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, con incluso Rayman Origins: Enhanced Edition, una versione aggiornata e migliorata del platform del 2011. Se il progetto dovesse ottenere il successo sperato, però, il ritorno di Rayman 2 e Rayman 3 potrebbe diventare molto più di una semplice ipotesi.