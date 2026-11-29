Giusto per dare un'idea delle dimensioni massicce dei nuovi contenuti, il director Anthony Gallegos ha dichiarato: "È molto più contenuto di quanto normalmente introdurremmo con i nostri aggiornamenti minori. Aggiunge praticamente un terzo grande blocco di contenuti al gioco ."

Unknown Worlds ha svelato nuovi dettagli sul prossimo grande aggiornamento di Subnautica 2 , confermando che l'update 2.0, chiamato Tar Trek , sarà disponibile a partire dal 1° dicembre . L'update introdurrà una nuova area esplorabile, creature inedite e un veicolo marino.

Tar Delta e le altre novità

Il cuore dell'aggiornamento sarà la Tar Delta, una nuova regione esplorabile caratterizzata da fondali più oscuri rispetto alle aree già presenti nel gioco, grandi pareti verticali e profondi crepacci che nascondono nuove creature e misteri da scoprire. Secondo Gallegos, l'intera zona contribuisce ad aumentare la tensione e il senso di vulnerabilità dei giocatori, anche perché ospita quella che il team considera attualmente la creatura più terrificante del gioco.

La nuova area sarà infatti la dimora di un Collector Leviathan. Non si tratterà soltanto di un mostro da evitare: Unknown Worlds spiega che l'intera Tar Delta è stata progettata attorno alla sua presenza e che, esplorandone l'habitat, i giocatori potranno comprendere meglio il suo comportamento e il suo ruolo all'interno dell'ecosistema locale.

Ad accompagnare il Collector arriveranno anche nuove specie, tra cui i Tar Eels, i Tar Crabs e i curiosi Descender, pesci bioluminescenti che fungeranno da veri e propri sistemi di allerta naturali. Quando il Leviatano si avvicina, infatti, questi animali iniziano a fuggire verso le profondità, offrendo ai giocatori un prezioso indizio sulla presenza del predatore nelle vicinanze.



L'altra grande novità dell'aggiornamento è rappresentata dal Frog Chassis, un nuovo telaio meccanizzato che Unknown Worlds descrive apertamente come la risposta alle richieste dei fan che da anni chiedevano il ritorno del celebre Prawn Suit del primo Subnautica. Il nuovo veicolo sarà progettato per affrontare la particolare conformazione della Tar Delta e consentirà ai giocatori di saltare, arrampicarsi sulle pareti e muoversi con maggiore agilità tra canyon e scarpate. Per il momento non saranno disponibili alcuni degli strumenti più iconici del Prawn Suit, come il braccio trivella o il rampino, ma il team ha lasciato intendere che queste funzionalità potrebbero fare il loro ritorno durante il periodo di accesso anticipato.

L'aggiornamento porterà inoltre alcune novità dedicate agli appassionati della costruzione di basi. Tra queste spicca il ritorno delle stanze circolari, una delle funzionalità più richieste dalla community, mentre gli sviluppatori hanno già anticipato che in futuro intendono ampliare ulteriormente le opzioni di personalizzazione con nuovi arredi ed elementi decorativi ispirati sia a Subnautica sia a Below Zero.