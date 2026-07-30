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Subnautica 2 ha venduto 5 milioni di copie: Krafton lo vuole rendere un franchise

Krafton ha svelato che Subnautica 2 ha superato i cinque milioni di unità vendute e che ora il piano è di trasformarlo in un franchise.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   30/07/2026
Subnautica 2
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Nel suo ultimo report finanziario, Krafton ha celebrato il successo di Subnautica 2, confermando che la compagnia intende trasformarlo in un "franchise IP". Questo traguardo arriva grazie al fatto che il titolo ha venduto 5 milioni di copie in soli 22 giorni dal lancio su PC e Xbox Series X|S.

I piani della compagnia sono di "focalizzarsi sulla qualità e sulla fiducia della community fino al lancio completo del gioco" e organizzare un'espansione a lungo termine del franchise. Sul breve termine, Krafton vuole "potenziare" i creativi dietro l'opera offrendo più funzioni come una "scalabilità espansa per il gioco in cooperativa" preservando la natura del titolo.

Il successo di Subnautica 2 nel mezzo dei problemi

Il successo del gioco è stato in parte macchiato, a livello di immagine, dai problemi tra il team di sviluppo Unknown Worlds e l'editore Krafton. A inizio mese il CEO Ted Gill ha annunciato che avrebbe lasciato il suo ruolo, come parte dell'accordo con Krafton, che assicurerà che l'editore paghi i bonus promessi agli sviluppatori.

"Krafton, Inc., Unknown Worlds Entertainment e Ted Gill, Charlie Cleveland e Max McGuire hanno raggiunto un accordo consensuale e hanno concordato di archiviare tutti i procedimenti legali pendenti", ha dichiarato Krafton in un comunicato.

Subnautica 2 riceve il grande aggiornamento 1.1, ora è più facile combattere la fauna marina Subnautica 2 riceve il grande aggiornamento 1.1, ora è più facile combattere la fauna marina

"Unknown Worlds e Krafton sono focalizzate sul supporto a Subnautica 2, sul suo percorso in Accesso Anticipato verso il lancio completo della versione 1.0 e sulla community globale che ha reso il franchise così speciale. Unknown Worlds continuerà a guidare lo sviluppo, mentre Krafton fornirà supporto per il successo del gioco."

Ricordiamo che abbiamo provato Subnautica 2 e vi abbiamo detto cosa ne pensiamo.

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