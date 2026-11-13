I Game Awards 2026 verranno trasmessi anche su Disney+, per la prima volta

Per la prima volta, i The Game Awards 2026 verranno trasmessi anche su Disney+, oltre ai soliti canali su cui sarà possibile vedere l'evento come YouTube e Twitch, cosa che risulta piuttosto indicativa dell'importanza raggiunta dalla kermesse videoludica presentata da Geoff Keighley.
L'annuncio è arrivato anche attraverso un comunicato ufficiale di Disney, che conferma la possibilità di vedere l'evento direttamente sulla propria piattaforma il 10 dicembre a partire dalle ore 19:30 orario ET, che si traducono nelle ore 1:30 del mattino di venerdì 11 dicembre in Italia.
L'anno scorso, i The Game Awards erano stati trasmessi Prime Video di Amazon, mentre quest'anno approdano sulla concorrente Disney+, a indicare una notevole attenzione da parte delle piattaforme video nei confronti dell'evento.
Disney avrà novità da presentare?
Il fatto che The Game Awards 2026 sia in arrivo su Disney+ potrebbe indicare anche un certo coinvolgimento diretto della compagnia nelle novità da annunciare durante la serata, e in effetti la questione traspare anche dal comunicato ufficiale.
Possiamo probabilmente aspettarci novità su Death Stranding Isolations, la serie animata basata sui videogiochi di Hideo Kojima che verrà trasmessa proprio su Disney+ e che ha ricevuto il mese scorso un primo trailer.
Potrebbero esserci anche altre novità: "nel corso della serata, gli spettatori possono aspettarsi grandi annunci e sorprese da alcuni dei titoli più attesi di Disney in ambito gaming", si legge nel comunicato stampa.
Difficile fare previsioni, ma su questo fronte sappiamo che c'è in lavorazione Star Wars Eclipse di Quantic Dream, di cui non abbiamo più informazioni da molto tempo, ma anche Star Wars Jedi 3 di Respawn, menzionato di recente anche da Bloomberg come in fase avanzata di sviluppo, oltre a possibilità in ambito Marvel.
Appuntamento da non perdere
Al di là di Disney nello specifico, guardiamo ai The Game Awards 2026 aspettandoci grandi notizie, essendo di fatto uno dei maggiori appuntamenti attualmente esistenti per le comunicazioni in ambito videoludico.
Ricordiamo dunque che l'appuntamento è fissato per venerdì 11 dicembre alle ore 1:30 del mattino, e che seguiremo l'evento in diretta su Multiplayer.it, attraverso notizie e articoli sul sito e anche all'interno del nostro canale Twitch.
Durante la serata condotta da Geoff Keighley potrebbero arrivare annunci e trailer sui più grandi titoli che sappiamo essere già in lavorazione, ma anche diverse sorprese assolute, come accaduto già in precedenza.
Per quanto riguarda invece le premiazioni, ci aspettiamo che emergano alcuni dei maggiori titoli di quest'anno come Resident Evil Requiem (già vincitore del GOTY ai Golden Joystick Awards), The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Gears of War: E-Day, Saros, Forza Horizon 6, 007 First Light e tanti altri, sebbene sia altamente probabile che GTA 6, ufficialmente candidato in questa edizione, sia destinato a conquistare la scena.