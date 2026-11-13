I Game Awards 2026 verranno trasmessi anche su Disney+, per la prima volta

Per la prima volta, i The Game Awards 2026 verranno trasmessi anche su Disney+ , oltre ai soliti canali su cui sarà possibile vedere l'evento come YouTube e Twitch, cosa che risulta piuttosto indicativa dell'importanza raggiunta dalla kermesse videoludica presentata da Geoff Keighley.

Possiamo probabilmente aspettarci novità su Death Stranding Isolations , la serie animata basata sui videogiochi di Hideo Kojima che verrà trasmessa proprio su Disney+ e che ha ricevuto il mese scorso un primo trailer .

e non è possibile caricare il post

Il fatto che The Game Awards 2026 sia in arrivo su Disney+ potrebbe indicare anche un certo coinvolgimento diretto della compagnia nelle novità da annunciare durante la serata, e in effetti la questione traspare anche dal comunicato ufficiale.

Appuntamento da non perdere

Al di là di Disney nello specifico, guardiamo ai The Game Awards 2026 aspettandoci grandi notizie, essendo di fatto uno dei maggiori appuntamenti attualmente esistenti per le comunicazioni in ambito videoludico.

Ricordiamo dunque che l'appuntamento è fissato per venerdì 11 dicembre alle ore 1:30 del mattino, e che seguiremo l'evento in diretta su Multiplayer.it, attraverso notizie e articoli sul sito e anche all'interno del nostro canale Twitch.

Durante la serata condotta da Geoff Keighley potrebbero arrivare annunci e trailer sui più grandi titoli che sappiamo essere già in lavorazione, ma anche diverse sorprese assolute, come accaduto già in precedenza.

Per quanto riguarda invece le premiazioni, ci aspettiamo che emergano alcuni dei maggiori titoli di quest'anno come Resident Evil Requiem (già vincitore del GOTY ai Golden Joystick Awards), The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Gears of War: E-Day, Saros, Forza Horizon 6, 007 First Light e tanti altri, sebbene sia altamente probabile che GTA 6, ufficialmente candidato in questa edizione, sia destinato a conquistare la scena.