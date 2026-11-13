In pista a meno di cinque euro: Assetto Corsa Competizione per PC Steam scontato su Instant Gaming

Se cercate una simulazione automobilistica rigida e fedele ai regolamenti reali, su Instant Gaming potete acquistare Assetto Corsa Competizione per PC (Steam) a meno di cinque euro . Il prezzo di listino ufficiale è fissato a 40 euro, ma lo store applica un taglio a schermo del 90%, esponendo una cifra netta di 3,89 euro. Calcolando l'IVA al 22%, la somma richiesta per completare l'acquisto arriva a 4,75 euro, importo che corrisponde a uno sconto effettivo dell'88% e vi garantisce un risparmio reale di 35,25 euro. Per riscattare il codice e iniziare subito il download, potete utilizzare il box dedicato o il link all'offerta qui .

Fisica dei pneumatici, meteo dinamico e tracciati Laserscan: la simulazione Kunos su Steam

Sviluppato dallo studio italiano Kunos Simulazioni, il titolo nasce come videogioco ufficiale del campionato GT World Challenge e mette al centro le vetture di categoria GT3. La modalità carriera, i campionati personalizzati e le gare singole permettono di scendere in pista con scuderie, piloti e livree reali, alternando sprint brevi a sfide endurance che culminano nella celebre 24 Ore di Spa. L'attenzione ai dettagli tecnici si riflette nella ricostruzione dell'abitacolo e nel campionamento audio multicanale registrato direttamente sui motori di Ferrari, Lamborghini, Porsche, McLaren e Mercedes-AMG.

Il modello fisico rappresenta il cuore dell'intera esperienza di guida. Ogni vettura risponde a un calcolo matematico avanzato che simula in tempo reale l'aderenza degli pneumatici, la temperatura dei freni, il carico aerodinamico e l'intervento dell'elettronica di bordo, costringendo a regolare manualmente mappature del motore, controllo di trazione e ripartizione della frenata curva dopo curva. La gestione dinamica del ciclo giorno-notte e delle condizioni meteorologiche trasforma continuamente l'asfalto: la pioggia crea pozzanghere che innescano fenomeni di aquaplaning, mentre la gommatura progressiva della traiettoria ideale migliora i tempi sul giro col passare delle sessioni. Tutti i circuiti inclusi, tra cui Monza, Silverstone, Spa-Francorchamps e il Nürburgring, sono stati mappati tramite tecnologia Laserscan per riprodurre al millimetro ogni cordolo e asperità del manto stradale.

Oltre alle sessioni in solitaria contro un'intelligenza artificiale scalabile, il comparto multigiocatore adotta un sistema di valutazione che monitora la costanza, il passo gara e la correttezza in pista, abbinando gli utenti in server competitivi pensati per premiare la guida pulita. La chiave digitale in vendita su Instant Gaming sblocca l'edizione base completa su Steam, integrando il supporto nativo per volanti con force feedback e pedaliere professionali, la compatibilità con i visori per la realtà virtuale, i salvataggi su cloud e gli obiettivi della libreria Valve.