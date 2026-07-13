Il re dei simulatori di guida a meno di 4 euro: Assetto Corsa Competizione in super sconto su Instant Gaming

Gareggiare ad alti livelli sui circuiti più famosi del mondo non è mai stato così accessibile per la community PC. Gli appassionati di sim-racing che non hanno ancora messo alla prova i propri riflessi sul titolo ufficiale del GT World Challenge possono colmare la lacuna risparmiando sensibilmente rispetto al classico prezzo di listino italiano di 40,00€. La promozione attuale taglia il costo della chiave Steam di Assetto Corsa Competizione a soli 2,79€ tasse escluse, cifra che si tramuta in una spesa definitiva di 3,40€ IVA inclusa una volta giunti alla cassa. Questo assicura il ribasso del 93% indicato dal portale, pari a uno sconto del 91,50% calcolato sul prezzo finale comprensivo di tasse. Potete assicurarvi la vostra copia digitale cliccando sul box informativo presente qui sopra oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto.
Il punto di riferimento del sim-racing moderno
Sviluppato dall'italiana Kunos Simulazioni, Assetto Corsa Competizione rappresenta la massima espressione dei simulatori dedicati alle corse a ruote coperte. Grazie all'utilizzo dell'Unreal Engine 4, il titolo offre una riproduzione fotorealistica delle condizioni atmosferiche e dei tracciati, tutti scansionati al millimetro tramite tecnologia Laserscan. Il vero fiore all'occhiello dell'esperienza risiede però nel modello fisico dei pneumatici e dell'aerodinamica, capace di restituire fedelmente il comportamento delle vetture GT3 e GT4, regalando sensazioni di guida incredibilmente accurate sia a chi utilizza un controller sia, soprattutto, ai possessori di un sistema con volante e pedaliera.
Il cuore pulsante dell'esperienza si sviluppa attorno al comparto multigiocatore, strutturato per premiare la correttezza in pista attraverso un rigoroso sistema di rating che valuta le capacità e la pulizia di guida dei piloti. L'ottimizzazione del codice garantisce gare online fluide e stabili, un requisito fondamentale quando ci si ritrova a lottare sportellata contro sportellata per il millesimo di secondo. A una cifra inferiore al costo di una colazione al bar, portarsi a casa un pilastro del motorsport digitale come Assetto Corsa Competizione costituisce un'opportunità imperdibile.