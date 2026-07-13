Il re dei simulatori di guida a meno di 4 euro: Assetto Corsa Competizione in super sconto su Instant Gaming

Gareggiare ad alti livelli sui circuiti più famosi del mondo non è mai stato così accessibile per la community PC. Gli appassionati di sim-racing che non hanno ancora messo alla prova i propri riflessi sul titolo ufficiale del GT World Challenge possono colmare la lacuna risparmiando sensibilmente rispetto al classico prezzo di listino italiano di 40,00€. La promozione attuale taglia il costo della chiave Steam di Assetto Corsa Competizione a soli 2,79€ tasse escluse, cifra che si tramuta in una spesa definitiva di 3,40€ IVA inclusa una volta giunti alla cassa. Questo assicura il ribasso del 93% indicato dal portale, pari a uno sconto del 91,50% calcolato sul prezzo finale comprensivo di tasse. Potete assicurarvi la vostra copia digitale cliccando sul box informativo presente qui sopra oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto .

Il punto di riferimento del sim-racing moderno

Sviluppato dall'italiana Kunos Simulazioni, Assetto Corsa Competizione rappresenta la massima espressione dei simulatori dedicati alle corse a ruote coperte. Grazie all'utilizzo dell'Unreal Engine 4, il titolo offre una riproduzione fotorealistica delle condizioni atmosferiche e dei tracciati, tutti scansionati al millimetro tramite tecnologia Laserscan. Il vero fiore all'occhiello dell'esperienza risiede però nel modello fisico dei pneumatici e dell'aerodinamica, capace di restituire fedelmente il comportamento delle vetture GT3 e GT4, regalando sensazioni di guida incredibilmente accurate sia a chi utilizza un controller sia, soprattutto, ai possessori di un sistema con volante e pedaliera.

Il cuore pulsante dell'esperienza si sviluppa attorno al comparto multigiocatore, strutturato per premiare la correttezza in pista attraverso un rigoroso sistema di rating che valuta le capacità e la pulizia di guida dei piloti. L'ottimizzazione del codice garantisce gare online fluide e stabili, un requisito fondamentale quando ci si ritrova a lottare sportellata contro sportellata per il millesimo di secondo. A una cifra inferiore al costo di una colazione al bar, portarsi a casa un pilastro del motorsport digitale come Assetto Corsa Competizione costituisce un'opportunità imperdibile.