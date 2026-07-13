Il controller ECHTPower è utilizzabile su PC e Nintendo Switch 2: risparmia con il coupon dedicato

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile la possibilità di risparmiare sull'acquisto del controller ECHTPower compatibile con PC e Switch 2: l'offerta prevede uno sconto di 2€ con il coupon ITVS002 per un costo finale di 29,18€. Puoi accedere alla pagina dedicata e acquistarlo direttamente tramite questo link. La spedizione è prevista tra il 16 e il 22 luglio.
Il controller ECHTPower è una soluzione versatile pensata per offrire un'esperienza di gioco completa su numerose piattaforme. Grazie alla compatibilità con PC, Android, iOS, Nintendo Switch e Steam Deck, permette di utilizzare un unico dispositivo per diverse esigenze gaming.
Ulteriori dettagli sul controller
Il controller supporta tre modalità di connessione: cablata tramite USB-C, wireless 2,4 GHz e Bluetooth, garantendo flessibilità e libertà di utilizzo. La modalità 2,4 GHz e USB-C raggiunge una frequenza di polling fino a 1000 Hz.
Uno dei punti di forza è rappresentato dai joystick con tecnologia Hall Effect, progettati per ridurre il problema del drift e assicurare maggiore precisione nei movimenti, particolarmente utile negli sparatutto e nei giochi che richiedono un controllo accurato.
La batteria integrata da 800 mAh garantisce fino a 15 ore di autonomia, mentre la ricarica completa richiede circa 2-3 ore. Il controller include anche una base di ricarica dal design compatto, realizzata per mantenere il dispositivo sempre pronto all'uso. ECHTPower offre inoltre funzioni personalizzabili come illuminazione RGB con 9 effetti e 4 modalità.