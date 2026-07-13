Il controller ECHTPower è utilizzabile su PC e Nintendo Switch 2: risparmia con il coupon dedicato

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile la possibilità di risparmiare sull'acquisto del controller ECHTPower compatibile con PC e Switch 2: l'offerta prevede uno sconto di 2€ con il coupon ITVS002 per un costo finale di 29,18€. Puoi accedere alla pagina dedicata e acquistarlo direttamente tramite questo link. La spedizione è prevista tra il 16 e il 22 luglio.

Il controller ECHTPower è una soluzione versatile pensata per offrire un'esperienza di gioco completa su numerose piattaforme. Grazie alla compatibilità con PC, Android, iOS, Nintendo Switch e Steam Deck, permette di utilizzare un unico dispositivo per diverse esigenze gaming.