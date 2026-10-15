GTA 6 potrà essere candidato ai The Game Awards 2026, proprio per un pelo

La data di "cutoff" decisa per i The Game Awards 2026 è infatti il 20 novembre , proprio un giorno dopo rispetto alla data di uscita di Grand Theft Auto 6, che come è noto verrà lanciato il 19 novembre e potrà dunque concorrere alle varie categorie di premi dell'edizione di quest'anno della grande kermesse condotta da Geoff Keighley.

Un serio candidato a diversi riconoscimenti

Considerando le aspettative che lo circondano, GTA 6 può essere facilmente un forte candidato al titolo di Gioco dell'Anno del 2026, ma potrebbe raccogliere anche altri premi all'interno delle varie categorie previste, dunque la sua presenza ha una notevole importanza nell'economica di questa edizione dei TGA.

Non sarà una missione facile quella di selezionare i migliori giochi del 2026, considerando che finora si è trattato di un anno davvero molto ricco, e anche solo effettuare la scelta del pool di candidati finali per ogni categoria è questione complessa.

Salvo incredibili sorprese, tuttavia, GTA 6 può facilmente essere considerato un candidato diretto a concorrere come Gioco dell'Anno, ma è probabile che venga inserito anche in diverse altre categorie, visto lo spessore che dovrebbe avere anche nell'ambito degli action adventure, della storia, della scrittura dei personaggi e altro.

Considerando la data di cutoff, di conseguenza anche The Legend of Zelda: Ocarina of Time remake dovrebbe rientrare nella selezione, e si prospetta come uno dei concorrenti principali per i maggiori riconoscimenti.

Di titoli interessanti nel 2026 ce ne sono stati molti, basti pensare a Resident Evil Requiem, The Blood of Dawnwalker, Gears of War: E-Day, Pokémon Pokopia, Pragmata e tanti altri, ma con un GTA 6 di mezzo tutto viene messo alquanto in discussione, con la possibilità che il gioco Rockstar Games possa fare da mattatore in lungo e in largo durante i The Game Awards 2026.