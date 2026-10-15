Hitman: Absolution – Nintendo Switch 2 Edition ha una data di uscita: upgrade gratis, ma solo per poco tempo

IO Interactive e Feral Interactive hanno annunciato Hitman: Absolution - Nintendo Switch 2 Edition , una nuova versione del gioco ottimizzata per sfruttare al meglio l'hardware della nuova console Nintendo. L'uscita è dietro l'angolo: sarà disponibile il 22 ottobre al prezzo di 29,99 euro, ma fino al 5 novembre verrà applicato un prezzo scontato di 24,99 euro.

Novità e miglioramenti della Nintendo Switch 2 Edition

Originariamente pubblicato nel 2012 su PS3, Xbox 360 e PC, Hitman: Absolution rappresenta un punto di transizione tra i capitoli classici della saga e il filone moderno inaugurato con Hitman (2016). Con un tono più narrativo e cinematografico rispetto ai predecessori, la storia segue l'Agente 47 dopo il tradimento da parte della sua agenzia, mentre cerca di proteggere una giovane ragazza legata a un misterioso segreto, braccato da polizia e assassini.

Il gioco ha ricevuto nel tempo diverse conversioni, tra cui le versioni per PS4 e Xbox One e quelle per dispositivi iOS e Android, pubblicate nell'ottobre 2024. Anche queste ultime sono state curate da Feral Interactive, che ha poi portato il titolo su Nintendo Switch nel novembre dello scorso anno.

Sul fronte tecnico, la Nintendo Switch 2 Edition promette di offrire un netto salto di qualità rispetto alla versione per Switch 1. La risoluzione aumenta sensibilmente: in modalità docked si passa da 1080p a 1620p, mentre in portatile si sale da 720p a 1080p. Anche le prestazioni migliorano, con un framerate che può raggiungere i 60 FPS in modalità handheld. Alcuni compromessi introdotti nella precedente versione sono stati eliminati: tornano le ombre dinamiche, le animazioni dei vestiti e dei tessuti e le animazioni delle folle distanti, elementi che contribuiscono a rendere le scene più vive e credibili.

Inoltre, sono stati potenziati diversi effetti visivi. L'occlusione ambientale dona maggiore profondità alle ombre negli angoli e negli spazi stretti, la risoluzione degli specchi è stata aumentata per riflessi più nitidi, il livello di dettaglio degli oggetti distanti è più elevato, la qualità delle ombre è stata migliorata e la profondità di campo risulta più precisa nelle inquadrature cinematografiche. Anche il filtering delle texture è stato affinato, così da rendere più naturale la resa delle superfici.

Una delle novità più particolari riguarda i Joy-Con 2: la nuova edizione sfrutta infatti le loro capacità per offrire un sistema di controllo ibrido. Tenendo un Joy-Con in ogni mano si ottiene la classica combinazione movimento con lo stick sinistro e mira con lo stick destro, mentre appoggiandone uno su una superficie la mira passa automaticamente alla modalità mouse, garantendo una precisione superiore nelle fasi stealth o nei combattimenti.