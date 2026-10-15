Bandai Namco sarà a Lucca Comics & Games con tante novità tra giochi, gadget e Gundam

Presso il "palazzo" principale, in Piazza San Frediano, ci sarà inoltre un intero tendone dedicato al mitico Gundam con The Gundam Base , con vari prodotti a tema all'interno come edizioni limitate GBASE, model kit, ma anche una linea di prodotti Gundam per Tamashii Nations e gashapon.

Lo stand principale di Bandai Namco sarà presso la Palestra Ducale Maria Luisa in Via della Cavallerizza 6, dove si troverà il Bandai Namco Palace con oltre 400mq di esposizione dedicata a grandi e piccoli, con la presenza anche di alcuni videogiochi messi a disposizione in anteprima.

Bandai Namco sarà presente in forze all'interno di Lucca Comics & Games 2026 , con numerose novità in vari ambiti che spaziano dai videogiochi a vari prodotti d'intrattenimento, compresi gadget, giocattoli e una sezione dedicata a Gundam.

Novità su videogiochi, modellini e oggetti da collezione

Sul fronte dei videogiochi, all'interno del Bandai Namco Palace sarà possibile vedere e provare in anteprima Dragon Ball Xenoverse 3, il nuovo capitolo del gioco d'azione dedicato alla celebre serie di Akira Toriyama in arrivo nel 2027.

La sua presenza a vari mesi di distanza dall'uscita rappresenta un'occasione unica per vedere da vicino il nuovo e attesissimo capitolo della serie su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Altri titoli presenti sono poi Ace Combat 8: Wings of Theve, l'ottimo sparatutto/simluazione di volo uscito il 2 ottobre ottenendo un notevole successo di critica e pubblico, e Captain Tsubasa 2: World Fighters, questo disponibile già dallo scorso agosto.

Sul fronte del merchandise, tra i videogiochi più presenti ci saranno Elden Ring e Dark Souls, ma anche molti altri da scoprire. Nell'area dedicata a Banpresto ci saranno poi statuette e oggetti da collezione, con 4 prodotti a tiratura limitata e collegati esclusivamente a Lucca Comics & Games su One Piece e Dragon Ball.

Ci sarà poi spazio per gashapon e una nuova area dedicata ai prodotti Tamashii Nations, tra i quali vari oggetti dedicati a Mazinger Z e Grendizer, in onore della presenza di Go Nagai, ospite speciale di enorme rilievo a questa edizione della fiera. Nell'area model kit Bandai saranno disponibili vari kit di One Piece, Evangelion, 30 Minutes Fantasy e Mazinger Z.

Inoltre, per la prima volta Tamagotchi sarà protagonista a Lucca Comics & Games con uno spazio dedicato ricco di prodotti esclusivi, attività interattive e sorprese per i fan di tutte le età, a 30 anni dalla nascita del particolare fenomeno da collezione.