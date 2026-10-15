Le cuffie da gaming HyperX Cloud Alpha sono in promozione su Amazon: sconto attivo del 36%

Su Amazon è presente e disponibile una promozione che fa calare drasticamente il prezzo delle cuffie da gaming HyperX Cloud Alpha: sconto attivo del 36% per un costo totale e finale d'acquisto di 63,97€ . Puoi acquistarle cliccando direttamente su questo link , oppure accedendo alla pagina dedicata tramite il box qui sotto: Le HyperX Cloud Alpha sono cuffie da gaming cablate progettate per offrire un audio chiaro e un buon livello di comfort durante le sessioni di gioco. La connessione avviene tramite jack audio da 3,5 mm , con un cavo scollegabile da 1,3 metri e una prolunga da 2 metri dedicata al PC, per adattarsi a diverse configurazioni.

Ulteriori dettagli sulle cuffie

Uno dei punti di forza è il sistema di driver a doppia camera, progettato per separare le frequenze basse da quelle medie e alte, contribuendo a ridurre la distorsione e a ottenere un suono più pulito. Le cuffie integrano inoltre una funzione di cancellazione del rumore, mentre i driver da 50 mm completano la dotazione audio.

I controlli sono facilmente accessibili direttamente sul cavo: permettono di regolare il volume delle cuffie e disattivare rapidamente il microfono, senza dover interrompere la partita per intervenire sulle impostazioni del dispositivo. La compatibilità è ampia e comprende PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e diversi dispositivi mobili.