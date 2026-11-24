Kindle+ è attualmente disponibile a soli 4,99 € per 2 mesi anziché 19,98 €. Successivamente, l'offerta si rinnoverà automaticamente a 9,99 € al mese, ma potrai annullare il rinnovo automatico in qualsiasi momento. Se sei interessato, puoi sfruttare la promo andando su questo link o attraverso il box qui sotto. Ricordiamo che, se non lo hai ancora fatto, puoi anche provarlo gratuitamente per un mese . Vediamo i principali vantaggi di Kindle+ affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un servizio per chi ama la lettura

Kindle+ è il nuovo nome di Kindle Unlimited, ma i vantaggi principali sono gli stessi. Potrai leggere libri di ogni genere su smartphone, computer o tablet, godendo quindi di un'esperienza altamente versatile e confortevole.

Kindle+ offre un catalogo ricco di eBook

Troverai, inoltre, innumerevoli opzioni nerd, che tu sia un fan dell'universo di The Witcher o che voglia recuperare il LitRPG Dungeon Crawler Carl. Insomma, è l'occasione perfetta per provare questo servizio e scoprire la lettura in modo diverso. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.