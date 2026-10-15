Total War: Shogun 2 – Complete Edition è stato rimosso dalla vendita: troppi bug e polemiche per l’uso dell’IA

Come se non bastasse, molti bug del gioco originale , che i fan speravano venissero risolti con questa nuova edizione, risultano ancora presenti, mentre nuove problematiche tecniche e cali di performance hanno aggravato ulteriormente la situazione. Il quadro che emerge è quello di un aggiornamento realizzato in fretta e in maniera approssimativa.

La nuova edizione, pubblicata il 13 ottobre, aveva già attirato critiche per la rimozione contestuale della versione originale del 2011, ora reintegrata mentre il team indaga sulle cause dei problemi. Le segnalazioni dei giocatori, esplose sui social nelle 48 ore successive al lancio , hanno evidenziato numerosi casi di upscaling IA applicato a texture, artwork e interfaccia, con risultati spesso incoerenti o di bassa qualità.

Sega e Creative Assembly hanno annunciato la rimozione dalla vendita di Total War: Shogun 2 - Complete Edition appena due giorni dopo il lancio, in seguito a una valanga di segnalazioni su prestazioni deludenti, bug persistenti e l'impiego di asset rimasterizzati in modo grossolano tramite upscaling IA , elemento che ha alimentato ulteriori polemiche.

Sega e gli sviluppatori si scusano e promettono correzioni

In un lungo comunicato diffuso su X, il publisher ha riconosciuto che la Complete Edition "non è all'altezza delle aspettative né degli standard interni", confermando la decisione di sospendere temporaneamente le vendite e di ripristinare il gioco originale.

Gli utenti che hanno acquistato la nuova edizione potranno comunque continuare ad accedervi. Sega ha inoltre dichiarato di essere al lavoro con il partner di sviluppo per individuare le cause dei problemi, migliorare la qualità complessiva e portare la remaster agli standard della serie Total War, prima di rimetterla in vendita.

Prima della rimozione, Total War: Shogun 2 - Complete Edition aveva raggiunto su Steam una valutazione "Estremamente Negativa", con appena il 17-19% di recensioni positive su oltre 2.000 giudizi, rendendolo uno dei lanci più controversi nella storia recente della serie.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

"Siamo consapevoli che Total War: Shogun 2 - Complete Edition non è stato all'altezza né delle vostre aspettative né dei nostri standard", recita il messaggio pubblicato su X.

"Abbiamo preso nota dei vostri riscontri, commenti e recensioni. Concordiamo sul fatto che l'esperienza attuale non sia al livello richiesto."

"Di conseguenza, stiamo collaborando con i gestori delle piattaforme per rimuovere temporaneamente il gioco dalla vendita e ripristinare la versione originale, mentre analizziamo le problematiche riscontrate. Chi possiede già il titolo potrà continuare ad accedervi e a giocarci."

"Stiamo lavorando a stretto contatto con il nostro partner di sviluppo per individuare le cause di questi problemi, apportare i dovuti miglioramenti e garantire che Shogun 2 - Complete Edition raggiunga gli standard qualitativi che i giocatori si aspettano da un titolo della serie Total War."