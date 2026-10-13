Total War: Shogun 2 Complete Edition è disponibile con più fazioni, grafica aggiornata e sconto del 75% per chi possiede l’originale

Shogun 2 è considerato uno dei migliori capitoli della serie Total War. Il gioco unisce un articolato sistema strategico a turni a battaglie in tempo reale di grande impatto. Al giocatore è chiesto di riunire un Giappone frammentato ricorrendo a diplomazia, spionaggio e conquiste, al comando di eserciti che vanno dall'ascesa dei samurai agli albori della guerra moderna.

SEGA e Creative Assembly hanno annunciato la disponibilità di Total War: Shogun 2 Complete Edition . La nuova versione riunisce in un solo pacchetto il celebre strategico e tutti i suoi contenuti aggiuntivi, con una serie di aggiornamenti pensati per l'hardware attuale. Per l'occasione è stato diffuso anche un nuovo trailer .

Le caratteristiche della Complete Edition

La Complete Edition comprende tre campagne distinte, che coprono oltre settecento anni di storia giapponese, dall'ascesa del primo shogun alla caduta dell'ultimo samurai. La prima è quella di Shogun 2, ambientata nel periodo Sengoku Jidai: il giocatore guida il proprio clan fino allo shogunato tra diplomazia, tradimenti e campagne militari. La seconda, L'alba del samurai, riporta alla guerra Genpei del 1175 e ai grandi clan la cui lotta per il potere plasmò il futuro del Paese. La terza, Il tramonto del samurai, affronta lo scontro tra tradizione e industrializzazione durante la guerra Boshin, quando il Giappone entra nell'era della guerra moderna.

Oltre a tutte le espansioni principali, ai pacchetti fazione e agli aggiornamenti dei contenuti, l'edizione introduce diverse migliorie. Tra queste figurano il doppiaggio e la localizzazione complete in giapponese e cinese, una grafica rivista con effetti di luce e ombre migliorati, un'interfaccia scalabile a 1440p e in 4K e comandi modernizzati. Sono previste inoltre oltre cinquanta nuove fazioni giocabili, il supporto integrato a Mod.io, il passaggio ai 64 bit, il supporto ai monitor ultrawide e opzioni di accessibilità per i daltonici.

Per quanto riguarda chi già possiede il gioco, i possessori di Total War: Shogun 2 riceveranno senza costi aggiuntivi i DLC dell'originale. Per un periodo limitato potranno inoltre usufruire di uno sconto fedeltà del 75% sull'acquisto della nuova edizione. L'originale resterà disponibile. Chi ha una campagna in corso potrà quindi proseguirla, mantenendo l'accesso completo alle mod esistenti.