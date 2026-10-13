Total War: Shogun 2 Complete Edition è disponibile con più fazioni, grafica aggiornata e sconto del 75% per chi possiede l’originale

SEGA e Creative Assembly hanno annunciato la disponibilità di Total War: Shogun 2 Complete Edition. La nuova versione riunisce in un solo pacchetto il celebre strategico e tutti i suoi contenuti aggiuntivi, con una serie di aggiornamenti pensati per l'hardware attuale. Per l'occasione è stato diffuso anche un nuovo trailer.
Shogun 2 è considerato uno dei migliori capitoli della serie Total War. Il gioco unisce un articolato sistema strategico a turni a battaglie in tempo reale di grande impatto. Al giocatore è chiesto di riunire un Giappone frammentato ricorrendo a diplomazia, spionaggio e conquiste, al comando di eserciti che vanno dall'ascesa dei samurai agli albori della guerra moderna.
Le caratteristiche della Complete Edition
La Complete Edition comprende tre campagne distinte, che coprono oltre settecento anni di storia giapponese, dall'ascesa del primo shogun alla caduta dell'ultimo samurai. La prima è quella di Shogun 2, ambientata nel periodo Sengoku Jidai: il giocatore guida il proprio clan fino allo shogunato tra diplomazia, tradimenti e campagne militari. La seconda, L'alba del samurai, riporta alla guerra Genpei del 1175 e ai grandi clan la cui lotta per il potere plasmò il futuro del Paese. La terza, Il tramonto del samurai, affronta lo scontro tra tradizione e industrializzazione durante la guerra Boshin, quando il Giappone entra nell'era della guerra moderna.
Oltre a tutte le espansioni principali, ai pacchetti fazione e agli aggiornamenti dei contenuti, l'edizione introduce diverse migliorie. Tra queste figurano il doppiaggio e la localizzazione complete in giapponese e cinese, una grafica rivista con effetti di luce e ombre migliorati, un'interfaccia scalabile a 1440p e in 4K e comandi modernizzati. Sono previste inoltre oltre cinquanta nuove fazioni giocabili, il supporto integrato a Mod.io, il passaggio ai 64 bit, il supporto ai monitor ultrawide e opzioni di accessibilità per i daltonici.
Per quanto riguarda chi già possiede il gioco, i possessori di Total War: Shogun 2 riceveranno senza costi aggiuntivi i DLC dell'originale. Per un periodo limitato potranno inoltre usufruire di uno sconto fedeltà del 75% sull'acquisto della nuova edizione. L'originale resterà disponibile. Chi ha una campagna in corso potrà quindi proseguirla, mantenendo l'accesso completo alle mod esistenti.